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Баринов: «Задача – не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, почему практически не употребляет алкоголь.

– Знаю, что ты не употребляешь алкоголь во время сезона. Откуда это взялось и когда началось?

– В первую очередь ужесточил самоконтроль после травмы «крестов». С августа прошлого года и до декабря не употреблял алкоголь. Наверное, только за неделю до отпуска выпил бокал пива после матча.

– Почему?

– Не знаю. Не то чтобы я поставил ультиматум себе, просто так решил. Сейчас задача – не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года.

– Как ещe тебя изменила травма, кроме этой истории с алкоголем?

– Я стал проводить больше времени в тренажeрном зале, и питание изменилось. Многое исключил. Допустим, за сборы ел макароны только в дни матчей.

Еще изменения в питании связаны со сборной. Стараюсь придерживаться тех рекомендаций, которые приняты по питанию, восстановлению.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 25 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 12 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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