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«Крылья Советов» будут добираться на матч с «Ростовом» через Ставрополь

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о маршруте команды в ходе поездки на гостевую игру с «Ростовом».

– Ваша команда полезно провела перерыв на сборные?

– Только игры покажут, насколько все было полезно. Мы провели перерыв в стандартном режиме. Была игра и тренировка. Кто-то уезжал в сборные, кто-то получил практику в матче с «Рубином». Дальше покажет время.

У нас впереди за восемь дней три матча. Все сложные, с командами, у которых очень большая мотивация, они хотят брать очки с нами.

Сложностей добавляет транспортная логистика, потому что из Ростова надо будет сразу добираться до Екатеринбурга.

– Уже определились, как вы будете добираться?

– Летим до Ставрополя, оттуда на автобусе едем до Ростова-на-Дону. На следующий день после игры едем обратно до Ставрополя, а оттуда на самолете летим до Екатеринбурга.

  • «Ростов» примет «Крылья» 6 апреля.
  • Это перенесенный матч 19-го тура РПЛ.
  • В Ростове-на-Дону как минимум до 7 апреля будет закрыт аэропорт.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:19
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +60979

    portero 40 минут назад

    Ну может не всё так плохо, главное играйте хорошо. Команда симпатичная, тренер молодец...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1689

    Bozigit 2 часа назад

    Кому сейчас легко

    0
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