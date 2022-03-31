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  • «Крылья Советов» будут добираться на матч с «Ростовом» через Ставрополь

«Крылья Советов» будут добираться на матч с «Ростовом» через Ставрополь

31 марта 2022, 11:19
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о маршруте команды в ходе поездки на гостевую игру с «Ростовом».

– Ваша команда полезно провела перерыв на сборные?

– Только игры покажут, насколько все было полезно. Мы провели перерыв в стандартном режиме. Была игра и тренировка. Кто-то уезжал в сборные, кто-то получил практику в матче с «Рубином». Дальше покажет время.

У нас впереди за восемь дней три матча. Все сложные, с командами, у которых очень большая мотивация, они хотят брать очки с нами.

Сложностей добавляет транспортная логистика, потому что из Ростова надо будет сразу добираться до Екатеринбурга.

– Уже определились, как вы будете добираться?

– Летим до Ставрополя, оттуда на автобусе едем до Ростова-на-Дону. На следующий день после игры едем обратно до Ставрополя, а оттуда на самолете летим до Екатеринбурга.

  • «Ростов» примет «Крылья» 6 апреля.
  • Это перенесенный матч 19-го тура РПЛ.
  • В Ростове-на-Дону как минимум до 7 апреля будет закрыт аэропорт.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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Bozigit
1648716312
Кому сейчас легко
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portero
1648721151
Ну может не всё так плохо, главное играйте хорошо. Команда симпатичная, тренер молодец...
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nominum
1648742636
Странный маршрут. Вообще-то Самара-Волгоград-Ростов намного короче. Ну да ладно... Крылья на то и Крылья. Летят куда хотят. Без советов.
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