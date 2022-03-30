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19-летний фанат получил 6 недель тюрьмы за расистские оскорбления Рэшфорда после финала Евро-2020

Английский фанат Джастин Прайс получил шесть недель тюрьмы за оскорбления футболиста сборной Англии Маркуса Рэшфорда на расовой почве после финала Евро-2020 против Италии. Болельщику 19 лет.

В той встрече Рэшфорд не реализовал послематчевый пенальти, его команда уступила в домашнем финале Евро.

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Источник: твиттер United Journal

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30.03.2022 22:52
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