19-летний фанат получил 6 недель тюрьмы за расистские оскорбления Рэшфорда после финала Евро-2020

Английский фанат Джастин Прайс получил шесть недель тюрьмы за оскорбления футболиста сборной Англии Маркуса Рэшфорда на расовой почве после финала Евро-2020 против Италии. Болельщику 19 лет.

В той встрече Рэшфорд не реализовал послематчевый пенальти, его команда уступила в домашнем финале Евро.

24-летний Рэшфорд вызывается в сборную с 2016 года.

Он воспитанник «Манчестер Юнайтед».

Летом игрок может перейти в «Арсенал».

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