Мбаппе отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022. У Катара были договоренности с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022.
По информации L’Equipe, представители Катара договорились с «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции о приезде Мбаппе на церемонию 1 апреля, однако футболист отказался от приглашения, сославшись на то, что не является капитаном национальной команды.
Мбаппе также хочет лучше подготовиться к матчу 30-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».
- Капитаном сборной Франции является вратарь Уго Льорис.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Уже определились 27 и 32 участников турнира.
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Источник: Onze Mondial