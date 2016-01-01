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Эриксен: «Снова оказался на «Паркене» и забил гол. У меня мурашки по коже»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями от возвращения на стадион «Паркен» в Копенгагене в товарищеском матче с Сербией (3:0).

  • Эриксен вышел на поле с капитанской повязкой.
  • Он забил во втором матче подряд.
  • Эриксен провел первый домашний матч за сборную с момента остановки сердца в игре с Финляндией на Евро-2020.

«Этот вечер очень важен для меня. Оказаться снова на «Паркене», забить гол при такой поддержке трибун — это то, от чего у меня мурашки по коже», — цитирует Эриксена TV2.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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