Эриксен: «Снова оказался на «Паркене» и забил гол. У меня мурашки по коже»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился эмоциями от возвращения на стадион «Паркен» в Копенгагене в товарищеском матче с Сербией (3:0).

Эриксен вышел на поле с капитанской повязкой.

Он забил во втором матче подряд.

Эриксен провел первый домашний матч за сборную с момента остановки сердца в игре с Финляндией на Евро-2020.

«Этот вечер очень важен для меня. Оказаться снова на «Паркене», забить гол при такой поддержке трибун — это то, от чего у меня мурашки по коже», — цитирует Эриксена TV2.

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