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  • Сборная США отпраздновала выход на ЧМ-2022, хотя еще не квалифицировалась

Сборная США отпраздновала выход на ЧМ-2022, хотя еще не квалифицировалась

28 марта 2022, 18:16
1

Сборная США преждевременно отпраздновала выход на ЧМ-2022.

После домашней победы над Панамой (5:1) американские футболисты подошли к трибунам, держа в руках руках баннер со словами «вышли на ЧМ-2022». Однако, США еще не обеспечили себе выход в финальную часть турнира.

  • Напрямую на ЧМ-2022 выйдут первые 3 команды. Сборная, занявшая 4-е место, сыграет в стыках.
  • США идет на 2-м месте в квалификации, набрав 25 очков в 13 матчах. Разница мячей – 21:8.
  • Мексика – 3-я с 25 очками. Разница мячей – 15:8.
  • Коста-Рика занимает 4-ю строчку. У нее 22 очка, разница мячей – 11:8.

США в последнем туре встретится с Коста-Рикой. В случае победы с разницей в шесть или более мячей костариканцы обойдут американцев в таблице. Если при этом Мексика не проиграет Сальвадору, то США опустятся на четвертую строчку.

Сборная Канады, идущая на первом месте в североамериканском отборе, досрочно вышла на ЧМ-2022.

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Источник: Sports Illustrated
США. МЛС
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Skull_Boy
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