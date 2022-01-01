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Верратти: «Пожалуйста, оставьте в покое молодых игроков Италии. Срывайтесь на нас»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти дал комментарий после вылета команды из отбора ЧМ-2022 после поражения от Северной Македонии (0:1). Он призвал не давить на футболистов.

«Пожалуйста, оставьте в покое молодых игроков. Если хотите, срывайтесь на нас, старших. Мы такие же люди. Мы тоже испытываем эмоции», – сказал Верратти.

  • Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.
  • Северная Македония за путевку на ЧМ-2022 сыграет с Португалией.
  • Верратти играет за сборную 10 лет.

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Источник: Football Italia

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