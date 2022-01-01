Верратти: «Пожалуйста, оставьте в покое молодых игроков Италии. Срывайтесь на нас»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти дал комментарий после вылета команды из отбора ЧМ-2022 после поражения от Северной Македонии (0:1). Он призвал не давить на футболистов.
«Пожалуйста, оставьте в покое молодых игроков. Если хотите, срывайтесь на нас, старших. Мы такие же люди. Мы тоже испытываем эмоции», – сказал Верратти.
- Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.
- Северная Македония за путевку на ЧМ-2022 сыграет с Португалией.
- Верратти играет за сборную 10 лет.
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