Италия вылетела из отбора ЧМ-2022 раньше Папуа – Новой Гвинеи, Таити и Соломоновых островов

Сборная Италии покинула отбор ЧМ-2022. Она сделала это раньше таких сборных, как Таити, Папуа – Новая Гвинея и Соломоновы острова.
Все три вышеперечисленные сборные продолжают участие в отборе в Океании. На следующей неделе там состоятся полуфиналы, и победитель сыграет за путевку на ЧМ с четвертой командой третьего раунда отбора КОНКАКАФ.
- После победного ЧМ-2006 Италия на чемпионатах мира в лучшем случае выступала в группе.
- Италия – 4-кратный чемпион мира.
- В рейтинге ФИФА команда идет 6-й.
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