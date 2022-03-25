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Италия вылетела из отбора ЧМ-2022 раньше Папуа – Новой Гвинеи, Таити и Соломоновых островов

Сборная Италии покинула отбор ЧМ-2022. Она сделала это раньше таких сборных, как Таити, Папуа – Новая Гвинея и Соломоновы острова.

Все три вышеперечисленные сборные продолжают участие в отборе в Океании. На следующей неделе там состоятся полуфиналы, и победитель сыграет за путевку на ЧМ с четвертой командой третьего раунда отбора КОНКАКАФ.

  • После победного ЧМ-2006 Италия на чемпионатах мира в лучшем случае выступала в группе.
  • Италия – 4-кратный чемпион мира.
  • В рейтинге ФИФА команда идет 6-й.

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Источник: Бомбардир.ру

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25.03.2022 23:40
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