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Костакурта: «Манчини виноват меньше всех в невыходе Италии на ЧМ-2022»

Бывший игрок сборной Италии Алессандро Костакурта прокомментировал провал команды в отборе на ЧМ-2022. В стыковом матче итальянцы вылетели от Северной Македонии (0:1).

«Я недоволен результатом, ведь я влюбился в эту сборную Италии. Командная игра, конечно, важна, но решают всe равно индивидуальности. Нам не хватило конкретных людей, которые могут решить исход. Думаю, Роберто Манчини проделал отличную работу и виноват меньше всех», – цитирует Костакурту «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Italia.

  • Италия пропустит 2 ЧМ подряд.
  • Итальянцы выигрывали турнир 4 раза.
  • Под руководством Манчини Италия в прошлом году выиграла Евро-2020.

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Источник: «Чемпионат»

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25.03.2022 22:59
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