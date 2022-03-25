Костакурта: «Манчини виноват меньше всех в невыходе Италии на ЧМ-2022»

Бывший игрок сборной Италии Алессандро Костакурта прокомментировал провал команды в отборе на ЧМ-2022. В стыковом матче итальянцы вылетели от Северной Македонии (0:1).

«Я недоволен результатом, ведь я влюбился в эту сборную Италии. Командная игра, конечно, важна, но решают всe равно индивидуальности. Нам не хватило конкретных людей, которые могут решить исход. Думаю, Роберто Манчини проделал отличную работу и виноват меньше всех», – цитирует Костакурту «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Italia.

Италия пропустит 2 ЧМ подряд.

Итальянцы выигрывали турнир 4 раза.

Под руководством Манчини Италия в прошлом году выиграла Евро-2020.

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