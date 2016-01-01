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Гурцкая: «Правительства стран шантажируют легионеров РПЛ. Угрожают не пустить играть в страну, невызовами в сборную»

Неофициальный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему легионеры уезжают из РПЛ. На них давят.

«Европейцы не могут вывозить деньги из России. Их сильно шантажируют правительства их стран, они считают деньги, заработанные в России, нелегальными. Поэтому ребята вынуждены уезжать.

Я общаюсь со многими легионерами, и они всей душой любят Россию. Они в жизни просто так отсюда не уехали бы. Правительства стран оказывают очень большое давление. Говорят гадости. Угрожают не пустить играть в страну, невызовами в сборную», – сказал Гурцкая.

  • ФИФА и УЕФА отлучили российский футбол от международных матчей.
  • В то же время русский язык вскоре может стать в ФИФА официальным.
  • Гурцкая, в частности, был связан со «Спартаком» в последний чемпионский сезон.

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1190

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Овца кружевная пасть открыла

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    Рейтинг: +346

    orlovcar 1 час назад

    бред. на любой шантаж априори нормальная реакция противодействия.

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