Италия – единственный чемпион мира, не попавший на ЧМ-2022

В полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 Италия дома проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.

Итальянцы – единственные из восьми чемпионов мира, кому не удалось попасть на мундиаль в Катаре.

Для команды это второй подряд пропуск ЧМ и четвертый в истории. Ранее они не участвовали в финальном турнире в 1930, 1958 и 2018 году.

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