Италия – единственный чемпион мира, не попавший на ЧМ-2022

Каждая команда имеет свой запас удач и неудач. Свою удачу они "съели до конца" в финале ЕВРО 2020 .При этом достойно выступали во время отборочных матчей и на самом чемпионате тоже.
И это им за Ма́рко Матера́цци тоже.
В полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 Италия дома проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.
Итальянцы – единственные из восьми чемпионов мира, кому не удалось попасть на мундиаль в Катаре.
Для команды это второй подряд пропуск ЧМ и четвертый в истории. Ранее они не участвовали в финальном турнире в 1930, 1958 и 2018 году.
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