Жоржиньо: «Незабитые пенальти в отборе ЧМ-2022 будут преследовать меня всю жизнь»

Это твой "крест" навсегда !!!
Италия- Чемпион Европы и мимо ЧМ...Бред .
Вчера на 92 минуте , наверно пол-мира, схватились за голову.
Нет слов...
Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в стыках ЧМ-2022.
«Мне до сих пор больно думать о незабитых пенальти Швейцарии. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.
Два раза подойти к точке и не суметь помочь команде и стране... Я буду вечно носить этот груз, он давит на меня», – сказал Жоржиньо.
- Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
- Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
- Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.
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