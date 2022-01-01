Жоржиньо: «Незабитые пенальти в отборе ЧМ-2022 будут преследовать меня всю жизнь»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в стыках ЧМ-2022.

«Мне до сих пор больно думать о незабитых пенальти Швейцарии. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.

Два раза подойти к точке и не суметь помочь команде и стране... Я буду вечно носить этот груз, он давит на меня», – сказал Жоржиньо.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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