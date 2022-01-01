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Жоржиньо: «Незабитые пенальти в отборе ЧМ-2022 будут преследовать меня всю жизнь»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в стыках ЧМ-2022.

«Мне до сих пор больно думать о незабитых пенальти Швейцарии. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.

Два раза подойти к точке и не суметь помочь команде и стране... Я буду вечно носить этот груз, он давит на меня», – сказал Жоржиньо.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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Источник: Football Italia

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Комментарии6
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    Рейтинг: +9976

    Alekxei Z. 1 час назад

    Это твой "крест" навсегда !!!
    Италия- Чемпион Европы и мимо ЧМ...Бред .
    Вчера на 92 минуте , наверно пол-мира, схватились за голову.
    Нет слов...

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    Рейтинг: +6838

    vladik12 > Alekxei Z. 36 минут назад

    Я не схватывался, а порадовался за македонцев.

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    Рейтинг: +50

    Vot ono cho patsany, vot > vladik12 18 минут назад

    Он же написал --"пол-мира, схватились за голову."...Ты из другой половины )))

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    Рейтинг: +9976

    Alekxei Z. > vladik12 10 минут назад

    Конечно , они ведь так похожи на наших с испанией на ЧМ-18. Родственные души !

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    Рейтинг: +50

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Не бери всю вину на себя.Вся команда виновата в том, что допустили до такого что все зависит от пенальти.

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    Рейтинг: +1190

    moskowcity-petrv 2 часа назад

    Сопьётся наверно чувак

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