Верратти: «Доннарумма извинился за матч с «Реалом». Но не забывайте, что он сделал на Евро»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти высказался об ошибке одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом» (1:3).

«Доннарумма извинился, он сожалеет об ошибке. Это особенный парень – уже на следующей день он усердно работал на тренировке.

Не будем забывать, что он сделал на Евро-2020. Он один из лучших вратарей мира», – сказал Верратти.

Ошибка Доннаруммы привела к первому голу «Реала».

Мадридцы победили 3:2 по сумме двух встреч и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

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