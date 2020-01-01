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Хачатурянц допустил приглашение в ЭСК РФС специалистов из Сербии и Белоруссии

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, кто может заменить членов экспертно-судейской комиссии РФС, покинувших ЭСК 11 марта.

«Прорабатываем возможность замены специалистов, может быть, из Сербии, Белоруссии, смотрим, кого бы мы могли ввести в экспертно-судейскую комиссию.

Для того, чтобы доверие к ЭСК было со стороны клубов на очень высоком уровне.

Опять же, это никоим образом не говорит о том, что к нашим экспертам относятся с недоверием, нет. Но именно баланс этот играл бы значение в трактовке моментов», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6897

    R_a_i_n 20 минут назад

    Интересно, Хачатурянц допускает, что Иванов не должен больше судить в России.

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