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«Барса» в 9-й раз разгромила «Реал» в 21-м веке. У мадридцев лишь одна крупная победа

В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.

Каталонцы разгромили соперника по Эль Класико в девятый раз с начала 21-го века.

Мадридцы за этот период только однажды победили крупно – 7 мая 2008 года со счетом 4:1.

  • 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
  • 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
  • 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
  • 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
  • 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
  • 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
  • 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
  • 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
  • 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

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Источник: «Бомбардир»

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