«Барса» в 9-й раз разгромила «Реал» в 21-м веке. У мадридцев лишь одна крупная победа

В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.

Каталонцы разгромили соперника по Эль Класико в девятый раз с начала 21-го века.

Мадридцы за этот период только однажды победили крупно – 7 мая 2008 года со счетом 4:1.

20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;

19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;

29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

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