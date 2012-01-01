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«Ювентус» хочет договориться с Погба до конца апреля

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

Туринцы ведут переговоры с французским футболистом и предлагают ему контракт на четыре года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

«Юве» рассчитывает договориться о подписании Погба до конца апреля.

  • Погба в конце сезона станет свободным агентом.
  • Поль играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

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Источник: твиттер журналиста Руди Галетти

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Сегодня, 10:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +14788

    Cleaner 1 час назад

    Зачем Юве этот нужен? Он лентяй. И ему наплевать на клуб, в котором он играет. Для него футбол - компьютерная игрушка. Хочу играю, а хочу - не играю...(

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