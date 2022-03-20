«Ювентус» хочет договориться с Погба до конца апреля

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
Туринцы ведут переговоры с французским футболистом и предлагают ему контракт на четыре года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
«Юве» рассчитывает договориться о подписании Погба до конца апреля.
- Погба в конце сезона станет свободным агентом.
- Поль играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
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Источник: твиттер журналиста Руди Галетти