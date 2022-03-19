РПЛ. «Химки» благодаря автоголу обыграли в гостях «Урал» и покинули последнее место

В 22-м туре чемпионата России «Химки» одержали выездную победу над «Уралом» со счетом 1:0.

Исход матча решил автогол Ивана Кузьмичева на 86-й минуте.

Набрав три очка, подмосковная команда покинула последнее место в таблице РПЛ, обойдя «Уфу».

Россия. РПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Химки – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кузьмичев, 86 (в свои ворота).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичeв, Шатов, Магомадов (Евсеев, 69), Бикфалви (Агеев, 88), Егорычев (Юшин, 56), Августиняк (Подберезкин, 88), Гаджимурадов (Железнов, 56).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов (Григалава, 90), Камышев (Сабович, 66), Магомедов, Главчич (Долгов, 80), Руденко (Садыгов, 90).

Предупреждения: Герасимов, 46 – Камышев, 61; Мирзов, 81.

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