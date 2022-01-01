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«Давайте дарить добро». «Динамо» направит на благотворительность часть выручки от продажи билетов и атрибутики на матч с «Ростовом»

«Динамо» сообщило болельщикам, что направит часть средств, вырученных от билетов на матч 22-го тура РПЛ против «Ростова», на благотворительность. То же самое касается проданной атрибутики.

«В воскресенье на «ВТБ Арене» пройдeт масштабная благотворительная акция совместно с Добром Mail.ru. Еe суть: помочь тем, кто в этом очень-очень нуждается.

100 рублей с каждого купленного билета и 20% от продаж атрибутики на матче с «Ростовом» будут перечислены в различные российские фонды.

Давайте Дарить Добро», – написало «Динамо».

  • Матч в Москве состоится 20 марта.
  • «Ростов» едет на игру на поезде.
  • «Динамо» идет в 3 очках от 1-го места РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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