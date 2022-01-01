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Лепсая: «Если верить СМИ, «Краснодар» на грани банкротства»

Бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая допускает, что «Краснодар» вскоре может обанкротиться. В этом контексте он в шутливой форме обозначил: расширять РПЛ не следует.

«У нас один из самых стабильных и престижных клубов на гране банкротства (если верить СМИ). Самая время никому не вылететь и расширить лигу. Ведь все претенденты богаче и успешнее «Краснодара», – написал Лепсая.

  • Игрокам «Краснодара» на этой неделе сократили зарплату.
  • Ее покинули легионеры, включая иностранного главного тренера Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: твиттер Тимура Лепсаи

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