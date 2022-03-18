Лепсая: «Если верить СМИ, «Краснодар» на грани банкротства»

Бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая допускает, что «Краснодар» вскоре может обанкротиться. В этом контексте он в шутливой форме обозначил: расширять РПЛ не следует.

«У нас один из самых стабильных и престижных клубов на гране банкротства (если верить СМИ). Самая время никому не вылететь и расширить лигу. Ведь все претенденты богаче и успешнее «Краснодара», – написал Лепсая.

Игрокам «Краснодара» на этой неделе сократили зарплату.

Ее покинули легионеры, включая иностранного главного тренера Дани Фарке.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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