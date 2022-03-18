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  • Лепсая: «Если верить СМИ, «Краснодар» на грани банкротства»

Лепсая: «Если верить СМИ, «Краснодар» на грани банкротства»

18 марта 2022, 20:18
18

Бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая допускает, что «Краснодар» вскоре может обанкротиться. В этом контексте он в шутливой форме обозначил: расширять РПЛ не следует.

«У нас один из самых стабильных и престижных клубов на гране банкротства (если верить СМИ). Самая время никому не вылететь и расширить лигу. Ведь все претенденты богаче и успешнее «Краснодара», – написал Лепсая.

  • Игрокам «Краснодара» на этой неделе сократили зарплату.
  • Ее покинули легионеры, включая иностранного главного тренера Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: твиттер Тимура Лепсаи
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (18)
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Кузьмич на трибуне
1647627519
Почему все говорят о банкротстве С.Н.Галицкого, и никто не говорит, куда пропали все его деньги? Если все деньги были в ВТБ, то почему он обанкротился? Ну возможно заблокировали все валютные счета, а что проценты от Магнита тоже заблокировали? А ещё много писали, что у него большая производственная база в Краснодарском крае, по выращиванию овощей для сети Магнит, и достаточно приличная база консервных предприятий. Что на горошек тоже наложили санкции? А винный завод с плантациями винограда? Если верить печати, то в самом начале года всё вино ушло по очень и очень дорогим ценам. Не знаю, может кто то и видел в продаже вина Галицкий + Галицкий? Я не видел, значит продалось ещё до того как его выставили на продажу. Да судя по фотографиям, стад
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ilichkadr
1647627698
Лепсая, Если верить СМИ, то можно трижды обосраться абсолютно не напрягая собственный бюджет. Главное прокукарекать, а дальше хоть не расцветаай............
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Skull_Boy
1647630164
Ни на грани, а уже
Ответить
Hektor 84
1647639647
Что все эти умники лезут в карман Галицкого?
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Vitaga
1647641937
кто в наше время верит СМИ? только совсем наивные или пенсионеры которые помнят что по телевизору говорят только правду а в газетах истина.
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Cevt
1647789739
Всё будет гуд!
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