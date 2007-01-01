Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

Дуглас Сантос: «Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о том, что тренерский штаб команды нередко использует его на других позициях.

- Вы одинаково успешны и на двух позициях в обороне, и в опорной зоне. Вам действительно не принципиально, где играть?

- Конечно, разница есть, я ее чувствую. Особенно когда речь идет о неродной для меня позиции.

Я левый фланговый защитник, и, когда мне нужно выйти в центре обороны или стать опорником, я стараюсь несколько дней перед игрой отдельно прорабатывать на тренировках не самые привычные для меня задачи, чтобы во время матча быть готовым ко всему и принести максимальную пользу команде.

- Сейчас на вашей левой бровке нередко играет Данил Круговой, а вы располагаетесь справа от него в тройке центральных защитников. Как вам такая роль?

- Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке, отдавать передачи и забивать голы. В тройке центральных, не имея возможности часто подключаться к нападению, чувствую себя немного иначе.

Но моя главная задача – ​чтобы «Зенит» побеждал, и для этого я сделаю всe, на что буду способен, на той позиции, где мне скажет тренер.

Потому что в конечном счете важны командные титулы, а не личная статистика голов и передач.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 28 матчах.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Дуглас Сантос – о Круговом: «Типичный бразилец»
Малком, Клаудиньо, Алберто и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заинтересовал «Барселону» 25
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:51
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11