Дуглас Сантос: «Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о том, что тренерский штаб команды нередко использует его на других позициях.

- Вы одинаково успешны и на двух позициях в обороне, и в опорной зоне. Вам действительно не принципиально, где играть?

- Конечно, разница есть, я ее чувствую. Особенно когда речь идет о неродной для меня позиции.

Я левый фланговый защитник, и, когда мне нужно выйти в центре обороны или стать опорником, я стараюсь несколько дней перед игрой отдельно прорабатывать на тренировках не самые привычные для меня задачи, чтобы во время матча быть готовым ко всему и принести максимальную пользу команде.

- Сейчас на вашей левой бровке нередко играет Данил Круговой, а вы располагаетесь справа от него в тройке центральных защитников. Как вам такая роль?

- Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке, отдавать передачи и забивать голы. В тройке центральных, не имея возможности часто подключаться к нападению, чувствую себя немного иначе.

Но моя главная задача – ​чтобы «Зенит» побеждал, и для этого я сделаю всe, на что буду способен, на той позиции, где мне скажет тренер.

Потому что в конечном счете важны командные титулы, а не личная статистика голов и передач.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В этом сезоне Сантос сделал 4 ассиста в 28 матчах.

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