«Аталанта» в 4-й раз в истории вышла в 1/4 финала еврокубка. Это последний представитель Серии А в ЛЧ и ЛЕ

«Аталанта» дважды победила «Байер» (3:2; 1:0) в 1/8 финала Лиги Европы и прошла в следующую стадию турнира.

Команда из Бергамо – единственная в Серии А, которая продолжает выступать в розыгрышах ЛЧ и ЛЕ этого сезона.

Для «Аталанты» это четвертый в истории выход в 1/4 финала еврокубка:

Кубок обладателей кубков – сезон-1987/88;

Кубок УЕФА – сезон-1990/91;

Лига чемпионов – сезон-2019/20;

Лига Европы – сезон-2021/22.

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