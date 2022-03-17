«Аталанта» в 4-й раз в истории вышла в 1/4 финала еврокубка. Это последний представитель Серии А в ЛЧ и ЛЕ

«Аталанта» дважды победила «Байер» (3:2; 1:0) в 1/8 финала Лиги Европы и прошла в следующую стадию турнира.
Команда из Бергамо – единственная в Серии А, которая продолжает выступать в розыгрышах ЛЧ и ЛЕ этого сезона.
Для «Аталанты» это четвертый в истории выход в 1/4 финала еврокубка:
- Кубок обладателей кубков – сезон-1987/88;
- Кубок УЕФА – сезон-1990/91;
- Лига чемпионов – сезон-2019/20;
- Лига Европы – сезон-2021/22.
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Источник: Opta