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Дом Погба ограбили во время матча «МЮ» – «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что в его дом проникли грабители.

Это произошло во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Атлетико» (0:1) во вторник вечером.

Француз отметил, что во время ограбления в доме находились его дети.

  • Погба вышел на замену на 67-й минуте матча с «Атлетико».
  • «Юнайтед» вылетел из ЛЧ, уступив со счетом 1:2 по сумме двух встреч.

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Источник: инстаграм Поля Погба

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Сегодня, 09:40
Комментарии2
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    Рейтинг: +60205

    portero 1 час назад

    Испано-французская банда давно этим промышляет, грабя во время игр дома игроков...

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    Рейтинг: +16257

    Garrincha58 > portero 3 минуты назад

    откуда ты знаешь кто и чем промышляет наоборот всем игрокам нужно улепётывать от этого АПЛа их там постоянно грабят и скорее всего местные

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