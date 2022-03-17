Дом Погба ограбили во время матча «МЮ» – «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что в его дом проникли грабители.

Это произошло во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Атлетико» (0:1) во вторник вечером.

Француз отметил, что во время ограбления в доме находились его дети.

Погба вышел на замену на 67-й минуте матча с «Атлетико».

«Юнайтед» вылетел из ЛЧ, уступив со счетом 1:2 по сумме двух встреч.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery