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  • Филимонов – о Дзюбе: «В мое время такого не могло быть, чтобы игрок отказывался приехать в сборную. От нее никогда не отказываются»

Филимонов – о Дзюбе: «В мое время такого не могло быть, чтобы игрок отказывался приехать в сборную. От нее никогда не отказываются»

16 марта 2022, 19:29
9

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной. По его мнению, ситуация неприемлема.

«Правильно другие виды спорта говорят: от сборной никогда не отказываются. В мое время такого вообще не могло быть, чтобы футболист отказался приехать в сборную. Мы обсуждаем то, что не может быть в принципе», – сказал Филимонов.

  • Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
  • При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
  • Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (9)
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порт
1647448268
Согласен, тогда таких сволочюг было меньше.
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Кронштадт65
1647448942
ближайшие Акинфеев, Фернандес не в счет?
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"supermax"
1647448983
семёныч вскрылся что ли.....или вскрыли....
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Беспонтий
1647453701
славная стажировка в киевском динамо после чудесного гола в сборной явно позволяет ему ностальгировать про "наши времена"
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Kollljan
1647455395
Времена всегда меняются. И поколения людей меняются. И новым поколениям, по большому счёту, глубоко насрать на то, как жили их предки.
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Best_forever
1647458735
лучше бы ты в свое время отказался....
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paracetamol
1647500194
А вот ты бы не приехал в сборную, может и прошли бы Исландию с Хохляндией!
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