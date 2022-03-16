Филимонов – о Дзюбе: «В мое время такого не могло быть, чтобы игрок отказывался приехать в сборную. От нее никогда не отказываются»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной. По его мнению, ситуация неприемлема.

«Правильно другие виды спорта говорят: от сборной никогда не отказываются. В мое время такого вообще не могло быть, чтобы футболист отказался приехать в сборную. Мы обсуждаем то, что не может быть в принципе», – сказал Филимонов.

Дзюба сослался на семейные обстоятельства.

При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.

Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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