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Филимонов – о Дзюбе: «В мое время такого не могло быть, чтобы игрок отказывался приехать в сборную. От нее никогда не отказываются»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной. По его мнению, ситуация неприемлема.

«Правильно другие виды спорта говорят: от сборной никогда не отказываются. В мое время такого вообще не могло быть, чтобы футболист отказался приехать в сборную. Мы обсуждаем то, что не может быть в принципе», – сказал Филимонов.

  • Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
  • При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
  • Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +311

    Best_forever 56 минут назад

    лучше бы ты в свое время отказался....

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    Рейтинг: +3503

    Kollljan 1 час назад

    Времена всегда меняются. И поколения людей меняются. И новым поколениям, по большому счёту, глубоко насрать на то, как жили их предки.

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    Рейтинг: +579

    Беспонтий 2 часа назад

    славная стажировка в киевском динамо после чудесного гола в сборной явно позволяет ему ностальгировать про "наши времена"

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    Рейтинг: +14622

    Cleaner 3 часа назад

    Филя, про косяк свой выпендрежистый забыл в матче с Украиной? Ты тогда так подставил СБОРНУЮ, что лучше тебе о ней всю жизнь помалкивать!...(((

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    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Что все докопались до Дзюбы. Ну не хочет и не приглашайте.
    Он у Карпина не играл , а теперь то чего ?
    Приехать чайку попить , так лучше дома с детьми и женой время провести.

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    Рейтинг: +9552

    "supermax" 3 часа назад

    семёныч вскрылся что ли.....или вскрыли....

    2
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    Рейтинг: +1539

    Кронштадт65 3 часа назад

    ближайшие Акинфеев, Фернандес не в счет?

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    Рейтинг: +23842

    bset 3 часа назад

    Филимонов явно специалист по Украине

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    Рейтинг: +14622

    Cleaner > bset 3 часа назад

    Филя ТАК подставил нашу сборную в ТОЙ игре с Украиной, что зарылся бы он лучше в тину и НИКОГДА больше не произносил бы слово СБОРНАЯ! Позорник...(((

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    Рейтинг: +5878

    порт 3 часа назад

    Согласен, тогда таких сволочюг было меньше.

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