Миллиардер Гриффин и владельцы бейсбольного «Чикаго Кабс» в пятницу сделают совместное предложение о покупке «Челси»

Появился еще один потенциальный покупатель «Челси».

По информации ESPN, совместное предложение о покупке клуба готовит инвестиционная группа, в которую входят владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» семья Риккеттс и американский миллиардер Кен Гриффин.

Семья Рикеттс подтвердила, что возглавит инвестиционную группу, которая сделает предложение о покупке «Челси» в пятницу.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

На прошлой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции и выставил клуб на продажу.

В приобретении «Челси» заинтересованы около 200 инвесторов.

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