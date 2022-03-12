«Рабочее место». Карпин выложил фото из автобуса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, что работает даже в автобусе. На нем команда добиралась из Ростова-на-Дону в Волгоград, чтобы сесть на самолет до Казани, где состоится матч 21-го тура РПЛ против «Рубина».

«Рабочее место. Видимо, надо привыкать...» – подписал фото Карпин.

Он вернулся в «Ростов» на этой неделе.

Карпин продолжает быть главным тренером сборной России.

«Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус