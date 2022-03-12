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«Рабочее место». Карпин выложил фото из автобуса

12 марта 2022, 17:51
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, что работает даже в автобусе. На нем команда добиралась из Ростова-на-Дону в Волгоград, чтобы сесть на самолет до Казани, где состоится матч 21-го тура РПЛ против «Рубина».

«Рабочее место. Видимо, надо привыкать...» – подписал фото Карпин.

  • Он вернулся в «Ростов» на этой неделе.
  • Карпин продолжает быть главным тренером сборной России.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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serglider
1647102377
Напомнил один анекдот, когда молодой грузин приехал учиться в Москву, а родственники прислали ему деньги, что бы он купил себе машину. Он им пишет, - Нет, я хочу ездить на учебу как все - на автобусе! Через два месяца, родственники ему пишут: Мы тут со всей родней посовещались и собрали деньги, что бы ты купил себе автобус! Так и быть, езди на учебу на автобусе!
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zigbert
1647156890
Привычный ко всем неудобствам.
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