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«Рабочее место». Карпин выложил фото из автобуса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, что работает даже в автобусе. На нем команда добиралась из Ростова-на-Дону в Волгоград, чтобы сесть на самолет до Казани, где состоится матч 21-го тура РПЛ против «Рубина».

«Рабочее место. Видимо, надо привыкать...» – подписал фото Карпин.

  • Он вернулся в «Ростов» на этой неделе.
  • Карпин продолжает быть главным тренером сборной России.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал Валерия Карпина

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Сегодня, 17:51
Комментарии2
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    Рейтинг: +2017

    serglider 38 минут назад

    Напомнил один анекдот, когда молодой грузин приехал учиться в Москву, а родственники прислали ему деньги, что бы он купил себе машину. Он им пишет, - Нет, я хочу ездить на учебу как все - на автобусе! Через два месяца, родственники ему пишут: Мы тут со всей родней посовещались и собрали деньги, что бы ты купил себе автобус! Так и быть, езди на учебу на автобусе!

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    Рейтинг: +14475

    Cleaner 1 час назад

    Клоун...(

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