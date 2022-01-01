Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться»

Этим решением они наказали болельщиков Челси... Будет ответная реакция от фанатов...
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об ограничениях, наложенных на клуб из-за санкций Великобритании в отношении Романа Абрамовича.
Лондонскому клубу запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, продавать билеты на матчи и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.
«Все не так плохо, как люди могут подумать. Сейчас много шума, но матч [c «Норвичем»] прошел по расписанию, все было как прежде.
Мы можем лишь доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», – сказал Тухель.
- Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
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