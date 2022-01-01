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Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об ограничениях, наложенных на клуб из-за санкций Великобритании в отношении Романа Абрамовича.

Лондонскому клубу запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, продавать билеты на матчи и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.

«Все не так плохо, как люди могут подумать. Сейчас много шума, но матч [c «Норвичем»] прошел по расписанию, все было как прежде.

Мы можем лишь доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», – сказал Тухель.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: BBC

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Комментарии4
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    Рейтинг: +443

    Йост 15 минут назад

    Этим решением они наказали болельщиков Челси... Будет ответная реакция от фанатов...

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    Рейтинг: +15153

    Hektor 84 1 час назад

    Немецкий клоун так и скажи бабла много и исправно платят

    0
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    Рейтинг: +530

    El_Chori 2 часа назад

    Пока мне платят мою зарплату, мы будем бороться

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +2644

    Радио1000шумеров > El_Chori 2 часа назад

    В случае чего будут выдавать зарплату Тухелю футболками)

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