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  • Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться»

Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться»

11 марта 2022, 07:51
9

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об ограничениях, наложенных на клуб из-за санкций Великобритании в отношении Романа Абрамовича.

Лондонскому клубу запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, продавать билеты на матчи и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.

«Все не так плохо, как люди могут подумать. Сейчас много шума, но матч [c «Норвичем»] прошел по расписанию, все было как прежде.

Мы можем лишь доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», – сказал Тухель.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Тухель Томас
Комментарии (9)
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El_Chori
1646974440
Пока мне платят мою зарплату, мы будем бороться
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Hektor 84
1646977299
Немецкий клоун так и скажи бабла много и исправно платят
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Йост
1646982788
Этим решением они наказали болельщиков Челси... Будет ответная реакция от фанатов...
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CSKA471
1646985644
А если автобуса не будет???на соих мерсах не поедите на игру?
Ответить
Soccerdealer63
1646989956
Осторожно, Тухлый! Не накаркай часом... Скупщики краденого, как правило, проходят соучастниками))) Арестуют и автобус и майки... Пойдётё с голой жопой пешком))
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alex1951
1647012136
Иван -Тухелю....Пока у нас есть путёвый Пу ,мы будя боротса!
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