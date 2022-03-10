Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема: «Мы до сих пор не увидели мер по поддержке российского футбола. Неприемлемый подход»

Зарема: «Мы до сих пор не увидели мер по поддержке российского футбола. Неприемлемый подход»

10 марта 2022, 11:20
13

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бездействие российских футбольных властей.

«Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола.

И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров». Это еще несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход.

Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?» – сказала Зарема.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Ближайший матч – против «Краснодара» (13 марта).

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Еще по теме:
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ 5
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ 15
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Марк Аврелий!
1646903749
Зарембе мало "реорганизовывать" Спартак. Маловато будет! Даешь реорганизацию РФС!!!!
Ответить
portero
1646906126
Закрой ты хавальник, кобыла зажравшаяся. Тут многим людям совсем край, неизвестно как выживать....
Ответить
NewLife
1646906396
Кто-нибудь понял, о чем она ?
Ответить
CSKA471
1646909186
Ты б…ть слов нет!!!!!!!народ нужно поддерживать!!!продай брюлики и плати зарплату, дармоеды
Ответить
MX chita
1646911445
***** в Башкирию, футбола больше не будет
Ответить
mihail200606
1646911775
Вся эта куча бабла государственного, которая вбухивается в наши клубы, это и есть поддержка.. Но и так быть не должно.. Клубы сами должны зарабатывать, а они не могут
Ответить
Hektor 84
1646912711
Та пошла ты нах курица тупая! Сейчас главная задача государства поддержать своих граждан! Людям жрать нечего. Цены полетели вверх, а доходы россиян остались на месте!
Ответить
Hektor 84
1646912812
Ваш кривоногий футбол нах ни кому не нужен! Сокращайте зарплаты футболистам и менеджерам. Если не хотите тогда сидите и не вякайте!
Ответить
zigbert
1646918726
Наивно так сейчас рассуждать.
Ответить
alefreddy
1646927760
убыточность ударила не только по бизнесу но и по клубам и сборным
Ответить
Главные новости
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
9
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
7
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
5
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
Все новости
Все новости
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
9
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
3
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+