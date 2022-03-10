Зарема: «Мы до сих пор не увидели мер по поддержке российского футбола. Неприемлемый подход»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бездействие российских футбольных властей.

«Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола.

И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров». Это еще несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход.

Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?» – сказала Зарема.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Ближайший матч – против «Краснодара» (13 марта).

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