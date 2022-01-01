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Осинькин: «Все легионеры «Крыльев» в строю. Не слышали от них о желании уехать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что легионеры не изъявили желание покинуть клуб, несмотря на появившуюся возможность.

— Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что все может поменяться. Но на данный момент все в команде.

— Иванисеня тоже в строю?

— Иванисене сейчас тяжелее всего, на данный момент мы не готовы ничего комментировать.

  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 18:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +9795

    Alekxei Z. 51 минуту назад

    Да у вас в составе полтора легионера, нашли у кого спросить.

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