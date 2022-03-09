Осинькин: «Все легионеры «Крыльев» в строю. Не слышали от них о желании уехать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что легионеры не изъявили желание покинуть клуб, несмотря на появившуюся возможность.
— Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что все может поменяться. Но на данный момент все в команде.
— Иванисеня тоже в строю?
— Иванисене сейчас тяжелее всего, на данный момент мы не готовы ничего комментировать.
- ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
- Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»