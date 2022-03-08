«Ювентус» предложил Погба контракт с зарплатой 9 миллионов в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус» летом в качестве свободного агента.

По информации журналиста Руди Галетти, туринский клуб предложил французу контракт с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 14 матчах АПЛ.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

«Ювентус» хочет вернуть Погба. Клуб готов предложить ему контракт на три года

Погба – главная трансферная цель «Ювентуса» на лето (Calciomercato)

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