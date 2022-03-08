«Ювентус» предложил Погба контракт с зарплатой 9 миллионов в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус» летом в качестве свободного агента.

По информации журналиста Руди Галетти, туринский клуб предложил французу контракт с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.