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«Ювентус» предложил Погба контракт с зарплатой 9 миллионов в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус» летом в качестве свободного агента.

По информации журналиста Руди Галетти, туринский клуб предложил французу контракт с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

  • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 14 матчах АПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

«Ювентус» хочет вернуть Погба. Клуб готов предложить ему контракт на три года

Погба – главная трансферная цель «Ювентуса» на лето (Calciomercato)

Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

Источник: твиттер Руди Галетти

Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 31 тысячи подписчиков.

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08.03.2022 22:59
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