Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен на июнь

ФИФА объявила о переносе стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

Решение принято по просьбе Украинской ассоциации футбола в связи с невозможностью организовать поездку и тренировку команды в нынешних условиях.

Матч перенесен на июнь.

  • Игра была запланирована на 24 марта.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
  • Украины не было на чемпионате мира с 2006 года.

Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен (Daily Mail)

Украина просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией

Сборная Украины будет проводить домашние матчи в Польше

Источник: сайт ФИФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

08.03.2022 22:24
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11