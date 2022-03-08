Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен на июнь

ФИФА объявила о переносе стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

Решение принято по просьбе Украинской ассоциации футбола в связи с невозможностью организовать поездку и тренировку команды в нынешних условиях.

Матч перенесен на июнь.

Игра была запланирована на 24 марта.

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

Украины не было на чемпионате мира с 2006 года.

Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен (Daily Mail)

Украина просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией

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