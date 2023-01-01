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Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за работы компании в России (Fakt)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски разорвал контракт компанией Huawei.

По информации Fakt, причина расторжения соглашения – статья в Daily Mail, в которой утверждается, что китайский производитель электроники осуществляет проект в России.

Представители бренда опровергли информацию о работе в России, однако Левандовски расторг контракт. Об этом сообщил его менеджер Томаш Завишлак.

  • 33-летний Левандовски в этом сезоне забил 39 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

В «Баварии» анонсировали переговоры с Левандовски о новом контракте

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Источник: Fakt

Польская ежедневная бульварная газета, издаваемая в Варшаве. Одна из самых продаваемых газет в Польше.

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Сегодня, 12:53
Комментарии7
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    Рейтинг: +14368

    Cleaner 22 минуты назад

    Вражина! И правильно, что Золотой Мяч МЕССИ дали!!!

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    Рейтинг: +2163

    docndoc 34 минуты назад

    Дурачок...)))))))))

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    Рейтинг: +175

    Азбука 39 минут назад

    В итоге Левандовский оплатил рекламу Huawei в России.

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    Рейтинг: +1745

    Dr.Metal 44 минуты назад

    Поздравляем его всей Россией! Он потерял 5 копеек из за того, что баран

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    Рейтинг: +79

    dinam 1 час назад

    левандовски черт тупой!

    2
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    Рейтинг: +6596

    BarStep 1 час назад

    Вот и вся разница между аргом и пшеком..

    Тоже, возомнил из себя суперзвезду..

    5
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    Рейтинг: +9466

    "supermax" 1 час назад

    ну тогда с праздником его)

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