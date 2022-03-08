Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за работы компании в России (Fakt)

Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за работы компании в России (Fakt)

8 марта 2022, 12:53
18

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски разорвал контракт компанией Huawei.

По информации Fakt, причина расторжения соглашения – статья в Daily Mail, в которой утверждается, что китайский производитель электроники осуществляет проект в России.

Представители бренда опровергли информацию о работе в России, однако Левандовски расторг контракт. Об этом сообщил его менеджер Томаш Завишлак.

  • 33-летний Левандовски в этом сезоне забил 39 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Еще по теме:
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу 1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
Источник: Fakt

Польская ежедневная бульварная газета, издаваемая в Варшаве. Одна из самых продаваемых газет в Польше.

Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1646733425
ну тогда с праздником его)
Ответить
BarStep
1646733703
Вот и вся разница между аргом и пшеком.. Тоже, возомнил из себя суперзвезду..
Ответить
Dr.Metal
1646736207
Поздравляем его всей Россией! Он потерял 5 копеек из за того, что баран
Ответить
Азбука
1646736509
В итоге Левандовский оплатил рекламу Huawei в России.
Ответить
docndoc
1646736809
Дурачок...)))))))))
Ответить
lordmrv
1646738879
Ну дальше ему стоит отказаться есть пищу приготовленную на российском газу
Ответить
m40
1646738915
Пусть будет принципиальным до конца и откажется от отопления у себя дома. Наверняка там большая составляющая российского газа
Ответить
R_a_i_n
1646742610
Кто нибудь скажите пшеку, что он обогревается газом из России!!! А мы посмотрим.
Ответить
jek718875
1646743985
Да и вообще, мячи забивает не сам Леванбздовски, а ноги и голова
Ответить
Kybik-Pybik
1646780872
Да пошли ви в сраку со своим газом !!! Завтра будете его есть, пить и подмиваться !!! Он уже никому нах не сдался !!! Снимите розовие очки и перестаньте гамно на ТВ смотреть !!! Ви зомбаки !!!
Ответить
Главные новости
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
5
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
4
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
2
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Все новости
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
Вчера, 14:09
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
Вчера, 13:36
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+