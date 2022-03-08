Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за работы компании в России (Fakt)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски разорвал контракт компанией Huawei.
По информации Fakt, причина расторжения соглашения – статья в Daily Mail, в которой утверждается, что китайский производитель электроники осуществляет проект в России.
Представители бренда опровергли информацию о работе в России, однако Левандовски расторг контракт. Об этом сообщил его менеджер Томаш Завишлак.
- 33-летний Левандовски в этом сезоне забил 39 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
Источник: Fakt
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