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Семин: «Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин порассуждал о причинах победы «Спартака» над «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

«Игра была крайне напряженной, особенно до первого забитого мяча. Большую роль сыграло удаление защитника «Динамо», когда они остались в меньшинстве.

По качеству игры «Спартак», на мой взгляд, провел одну из лучших своих игр за последнее время. Дисциплинированная игра как в атаке, так и в защите, стала главным фактором в их победе.

Второй тайм «Динамо» в меньшинстве заслуживает большого уважения. Команда смогла выровнять игру после удаления защитника. Было много единоборств, желтых карточек – стандартные атрибуты дерби.

Важную роль сыграл и заполненный почти на сто процентов стадион. Игрокам крайне важно чувствовать от зрителей поддержку и эмоции во время матча», – сказал Семин.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
  • Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.

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Источник: РБК

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