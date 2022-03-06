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  • Ловчев: «Ничего страшного, если легионеры покинут РПЛ. Разве у нас с ними хороший футбол?»

Ловчев: «Ничего страшного, если легионеры покинут РПЛ. Разве у нас с ними хороший футбол?»

6 марта 2022, 01:11
9

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективу отъезда легионеров из чемпионата России. Он не считает это проблемой.

«Не вижу ничего страшного, если легионеры уедут из РПЛ. А что, у нас с ними хороший футбол? Только человек пять я бы назвал легионерами хорошего уровня», – сказал Ловчев.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • РПЛ исключена из Ассоциации европейских футбольных лиг.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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Demgel
1646521413
Европейское чудище вообще теперь ДНИЩЕ.Легионеров у нас наберется побольше,но теперь это ни имеет никакого значения.Гиздоль УРОД.
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Марк Аврелий!
1646529739
согласен с Ловчевым. Сейчас легионеры разбавлялись нашими игроками. Не все получают игровую практику. Если играют 11 чел и все наши, то раскроются таланты о которых мы и не подозревали. А когда будут играть только наши, к ним можно точечно добавить легионеров
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ВетеR
1646548064
Ловчев уже давно не отличается умными высказываниями (
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ААМ
1646557367
Легионеры бывают разные. Нужно знать, что покупаешь. А Ловчев - всегда Ловчев.
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Hektor 84
1646559535
Ловчев это Мостовой в будущем
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мусорск
1646560473
Серафимович прав, большинство легионеров гавно!
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portero
1646563259
Да сейчас насрать на легов, волнуют жизни других людей...
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zigbert
1646575437
Вот и будут уходить в первую очередь легионеры высокого уровня.
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