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Ловчев: «Ничего страшного, если легионеры покинут РПЛ. Разве у нас с ними хороший футбол?»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективу отъезда легионеров из чемпионата России. Он не считает это проблемой.

«Не вижу ничего страшного, если легионеры уедут из РПЛ. А что, у нас с ними хороший футбол? Только человек пять я бы назвал легионерами хорошего уровня», – сказал Ловчев.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +500

    Demgel 50 минут назад

    Европейское чудище вообще теперь ДНИЩЕ.Легионеров у нас наберется побольше,но теперь это ни имеет никакого значения.Гиздоль УРОД.

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