Ловчев: «Ничего страшного, если легионеры покинут РПЛ. Разве у нас с ними хороший футбол?»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективу отъезда легионеров из чемпионата России. Он не считает это проблемой.

«Не вижу ничего страшного, если легионеры уедут из РПЛ. А что, у нас с ними хороший футбол? Только человек пять я бы назвал легионерами хорошего уровня», – сказал Ловчев.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

РПЛ исключена из Ассоциации европейских футбольных лиг.

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