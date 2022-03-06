Ловчев: «Ничего страшного, если легионеры покинут РПЛ. Разве у нас с ними хороший футбол?»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективу отъезда легионеров из чемпионата России. Он не считает это проблемой.
«Не вижу ничего страшного, если легионеры уедут из РПЛ. А что, у нас с ними хороший футбол? Только человек пять я бы назвал легионерами хорошего уровня», – сказал Ловчев.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- РПЛ исключена из Ассоциации европейских футбольных лиг.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»