Ловчев: «Ничего страшного, если легионеры покинут РПЛ. Разве у нас с ними хороший футбол?»

Европейское чудище вообще теперь ДНИЩЕ.Легионеров у нас наберется побольше,но теперь это ни имеет никакого значения.Гиздоль УРОД.
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективу отъезда легионеров из чемпионата России. Он не считает это проблемой.
«Не вижу ничего страшного, если легионеры уедут из РПЛ. А что, у нас с ними хороший футбол? Только человек пять я бы назвал легионерами хорошего уровня», – сказал Ловчев.
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- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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