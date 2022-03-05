Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Должны добыть необходимые очки в матче с ЦСКА»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался в преддверии матча 20-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Едем на игру со спортивным настроением. Естественно, мы должны добыть необходимые очки и показать красивый футбол.

У ЦСКА в последних двух матчах две победы, вызывает ли это тревогу? Мы настроены на красивый футбол и спортивную борьбу», – сказал Измайлов.