Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Должны добыть необходимые очки в матче с ЦСКА»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался в преддверии матча 20-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Едем на игру со спортивным настроением. Естественно, мы должны добыть необходимые очки и показать красивый футбол.
У ЦСКА в последних двух матчах две победы, вызывает ли это тревогу? Мы настроены на красивый футбол и спортивную борьбу», – сказал Измайлов.
- Матч состоится сегодня в Москве в 19:00 мск.
- ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ, а «Нижний Новгород» – на 10-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»