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Петржела: «С Дзюбой всегда сложно договориться, он упрямый и очень жесткий»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал нормализацию отношений между Артемом Дзюбой и главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Чех считает игрока упрямым.

«Ого, Дзюба помирился с Карпиным — здорово! Я рад! Если Дзюба играет в основе «Зенита», думаю, и в сборной тоже будет всегда в старте. Может, «Зенит» все же продлит контракт с Артемом, потому что он игрок национальной команды. Но это уже будет решать тренер «Зенита», а не я. Сергей Семак лучше всех знает — продлевать контракт или нет. Если Семак будет против, контракт с Дзюбой не будет продлен.

Дзюба — сложный человек, c ним сложно всегда договориться о чем-то, он немного упрямый. Артем как и футболист, так и человек очень жесткий», – сказал Петржела.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»

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