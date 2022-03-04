Петржела: «С Дзюбой всегда сложно договориться, он упрямый и очень жесткий»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал нормализацию отношений между Артемом Дзюбой и главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Чех считает игрока упрямым.

«Ого, Дзюба помирился с Карпиным — здорово! Я рад! Если Дзюба играет в основе «Зенита», думаю, и в сборной тоже будет всегда в старте. Может, «Зенит» все же продлит контракт с Артемом, потому что он игрок национальной команды. Но это уже будет решать тренер «Зенита», а не я. Сергей Семак лучше всех знает — продлевать контракт или нет. Если Семак будет против, контракт с Дзюбой не будет продлен.

Дзюба — сложный человек, c ним сложно всегда договориться о чем-то, он немного упрямый. Артем как и футболист, так и человек очень жесткий», – сказал Петржела.