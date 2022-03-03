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Роскомнадзор потребовал разблокировать ютуб-канал ЦСКА

3 марта 2022, 20:24
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Роскомнадзор выступил с заявлением в связи с блокировкой канала ЦСКА в ютубе.

«3 марта Роскомнадзор направил письмо администрации компании Google LLC с требованием снять все наложенные ограничения на официальный канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube и объяснить причины их применения.

Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом информационной войны против Российской Федерации со стороны западного сообщества.

Уже не в первый раз российские каналы на YouTube подвергаются ограничению и дискриминации. Такие действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Все чаще ограничения со стороны американских IT-компаний накладываются не только на официальные аккаунты в соцсетях и YouTube-каналы российских СМИ, но и применяются против общественных деятелей и организаций, а в данном случае, против спортивного клуба.

Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не против конкретных политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против российских футбольных болельщиков.

С апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 47 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов», – говорится в заявлении.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
  • Клуб находится под санкциями ЕС и США.

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Источник: сайт Роскомнадзора
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (2)
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житель СПб
1646329266
Ну и что?! Где реальные меры? Гугл надо вообще в России закрывать.
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