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    Роскомнадзор потребовал разблокировать ютуб-канал ЦСКА

    Роскомнадзор выступил с заявлением в связи с блокировкой канала ЦСКА в ютубе.

    «3 марта Роскомнадзор направил письмо администрации компании Google LLC с требованием снять все наложенные ограничения на официальный канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube и объяснить причины их применения.

    Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом информационной войны против Российской Федерации со стороны западного сообщества.

    Уже не в первый раз российские каналы на YouTube подвергаются ограничению и дискриминации. Такие действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

    Все чаще ограничения со стороны американских IT-компаний накладываются не только на официальные аккаунты в соцсетях и YouTube-каналы российских СМИ, но и применяются против общественных деятелей и организаций, а в данном случае, против спортивного клуба.

    Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не против конкретных политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против российских футбольных болельщиков.

    С апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 47 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов», – говорится в заявлении.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
    • Клуб находится под санкциями ЕС и США.

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    Источник: сайт Роскомнадзора

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14236

      Cleaner 1 минуту назад

      Роскомнадзор? Гуглу плевать на бумажки из этой конторы.

      0
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      Рейтинг: +14511

      житель СПб 12 минут назад

      Ну и что?! Где реальные меры? Гугл надо вообще в России закрывать.

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