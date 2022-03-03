ЦСКА: «Канал клуба на ютубе заблокирован из-за санкций. Видео будут размещаться на рутубе»

ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с блокировкой клубного канала на ютубе.

«Официальный канал ЦСКА на ютубе был заблокирован из-за введенных санкций. Все видео теперь будут размещаться в новом канале на рутубе.

Кроме того, в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступностью других социальных сетей, в частности — твиттер, фейсбук, инстаграм», – сообщила пресс-служба клуба.