ЦСКА: «Канал клуба на ютубе заблокирован из-за санкций. Видео будут размещаться на рутубе»

ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с блокировкой клубного канала на ютубе.
«Официальный канал ЦСКА на ютубе был заблокирован из-за введенных санкций. Все видео теперь будут размещаться в новом канале на рутубе.
Кроме того, в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступностью других социальных сетей, в частности — твиттер, фейсбук, инстаграм», – сообщила пресс-служба клуба.
- ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
- Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
Источник: сайт ЦСКА