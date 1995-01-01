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    ЦСКА: «Канал клуба на ютубе заблокирован из-за санкций. Видео будут размещаться на рутубе»

    ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с блокировкой клубного канала на ютубе.

    «Официальный канал ЦСКА на ютубе был заблокирован из-за введенных санкций. Все видео теперь будут размещаться в новом канале на рутубе.

    Кроме того, в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступностью других социальных сетей, в частности — твиттер, фейсбук, инстаграм», – сообщила пресс-служба клуба.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
    • Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
    • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.

    Канал ЦСКА на ютубе заблокировали. Клуб находится под санкциями ЕС и США

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    Источник: сайт ЦСКА

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