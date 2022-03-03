Тухель – о планах Абрамовича продать «Челси»: «Любое его решение – верное»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о скорой смене владельца клуба.

В среду Роман Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».

Он владеет клубом с 2003 года.

При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

«Вероятно, я узнал об этом немного раньше вас. Это большая новость. Думаю, любое решение Абрамовича – верное. Это его выбор, его клуб, и не мне это комментировать.

В очень краткосрочной перспективе для нас – команды, персонала, игроков – надеюсь, не слишком много изменится, может быть, даже ничего не изменится», – сказал Тухель.