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    Депутат Госдумы Терюшков: «ФИФА и УЕФА безапелляционно и без причин отстранили Россию, забыв о своих уставах»

    Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал отстранение российского футбола от международных турниров. Он считает, что решение необоснованно.

    «Все забыли принципы олимпизма, все забыли олимпийскую хартию, ещe когда ранее МОК выступил с обращением ко всем федерациями. Но, к сожалению, спорт сейчас является частью политики и механизмом манипуляции. Мы также понимаем, что УЕФА и ФИФА забыли о своих уставах. Безапелляционно и без каких-то причин наша сборная отстранена, то же самое с Международной федерацией хоккея.

    Внутренние чемпионаты и первенства должны стать базовыми соревнованиями в стране. Отдельные акценты надо делать на соревнования между субъектами Российской Федерации. В этом нет ничего страшного. Когда-то истерия пройдeт и всe закончится

    Наша задача сейчас – не потерять подготовку спортивного резерва. Спорт должен нести стабилизирующую функцию. Ни в коем случае нельзя останавливать детско-юношеский спорт. Надо делать его социальным, бесплатным. Если спортивные школы бесплатные, то некоторая секционная деятельность сейчас платная как для взрослых, так и для детей. Теперь мы должны думать о бесплатном участии для населения», – убежден Терюшков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +674

      O-kolesov 20 минут назад

      В данный момент, слушать этих тошнотворных депутатов, есть худшее из зол. " Я все советы ваше слушал, могу сказать куда идти"

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      Рейтинг: +146

      Nikoo 1 час назад

      Перес и Аньелли были правы, надо организовать Суперлигу. Уефа и Фифа совсем ахху€ли п и д о ра с ии

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      Рейтинг: +14449

      житель СПб 4 часа назад

      А о чем же вы думали раньше (я про бесплатные детские секции - которых нет до сих пор)?! Ведь это прямая обязанность Государственной Думы! И еще: а кто такой этот депутат? Почему кроме него никто ничего из ГосДумы про спорт не говорит?

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      Рейтинг: +6789

      R_a_i_n > житель СПб 3 часа назад

      Прямая обязанность государственной думы думать о пополнении своих собственных карманов. Там такие твари сидят. Им все ровно.Как говорил Задорнов-"у торгаша родина там, где прибыль" Нужна чистка предателей в этой самой думе.

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