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  • Депутат Госдумы Терюшков: «ФИФА и УЕФА безапелляционно и без причин отстранили Россию, забыв о своих уставах»

Депутат Госдумы Терюшков: «ФИФА и УЕФА безапелляционно и без причин отстранили Россию, забыв о своих уставах»

1 марта 2022, 18:55
7

Роман Терюшков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал отстранение российского футбола от международных турниров. Он считает, что решение необоснованно.

«Все забыли принципы олимпизма, все забыли олимпийскую хартию, ещe когда ранее МОК выступил с обращением ко всем федерациями. Но, к сожалению, спорт сейчас является частью политики и механизмом манипуляции. Мы также понимаем, что УЕФА и ФИФА забыли о своих уставах. Безапелляционно и без каких-то причин наша сборная отстранена, то же самое с Международной федерацией хоккея.

Внутренние чемпионаты и первенства должны стать базовыми соревнованиями в стране. Отдельные акценты надо делать на соревнования между субъектами Российской Федерации. В этом нет ничего страшного. Когда-то истерия пройдeт и всe закончится

Наша задача сейчас – не потерять подготовку спортивного резерва. Спорт должен нести стабилизирующую функцию. Ни в коем случае нельзя останавливать детско-юношеский спорт. Надо делать его социальным, бесплатным. Если спортивные школы бесплатные, то некоторая секционная деятельность сейчас платная как для взрослых, так и для детей. Теперь мы должны думать о бесплатном участии для населения», – убежден Терюшков.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (7)
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житель СПб
1646151141
А о чем же вы думали раньше (я про бесплатные детские секции - которых нет до сих пор)?! Ведь это прямая обязанность Государственной Думы! И еще: а кто такой этот депутат? Почему кроме него никто ничего из ГосДумы про спорт не говорит?
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Nikoo
1646159643
Перес и Аньелли были правы, надо организовать Суперлигу. Уефа и Фифа совсем ахху€ли п и д о ра с ии
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O-kolesov
1646164545
В данный момент, слушать этих тошнотворных депутатов, есть худшее из зол. " Я все советы ваше слушал, могу сказать куда идти"
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Spirit_78
1646166898
Удобный прецедент себе создали. Ополоумевший мир уже не будет прежним, даже частично. Международное право сдохло и воняет....
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Plyash
1646170505
Депутат Терюшков,ты достал уже.Иди работай, словоблудишь "безапелляционно" уже вторые сутки.
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Hektor 84
1646329722
Когда этот чинуша уже работать будет? Каждый день только его треп и читаем.
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