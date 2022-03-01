Слуцкий: «Договорились с легионерами «Рубина», что будем вместе, пока ситуация позволяет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с легионерами из-за ситуации на Украине.

– Какой среди легионеров микроклимат в свете последних событий? Не собираются ли уезжать?

– В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему, договорились о том, что мы все вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались.