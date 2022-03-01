Слуцкий: «Договорились с легионерами «Рубина», что будем вместе, пока ситуация позволяет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с легионерами из-за ситуации на Украине.
– Какой среди легионеров микроклимат в свете последних событий? Не собираются ли уезжать?
– В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему, договорились о том, что мы все вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались.
- Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине.
- Из-за этого сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.
- «Спартак» исключили из Лиги Европы.
Источник: сайт «Рубина»