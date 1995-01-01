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    Слуцкий: «Договорились с легионерами «Рубина», что будем вместе, пока ситуация позволяет»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с легионерами из-за ситуации на Украине.

    – Какой среди легионеров микроклимат в свете последних событий? Не собираются ли уезжать?

    – В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему, договорились о том, что мы все вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались.

    • Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине.
    • Из-за этого сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.
    • «Спартак» исключили из Лиги Европы.

    Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

    Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

    Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

    Источник: сайт «Рубина»

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