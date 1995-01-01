Слуцкий: «Договорились с легионерами «Рубина», что будем вместе, пока ситуация позволяет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с легионерами из-за ситуации на Украине.

– Какой среди легионеров микроклимат в свете последних событий? Не собираются ли уезжать?

– В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему, договорились о том, что мы все вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине.

Из-за этого сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.

«Спартак» исключили из Лиги Европы.

Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»