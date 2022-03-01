Гендиректор «Аталанты»: «Дружба Миранчука и Малиновского – пример того, как все должно быть»

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино высказался об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.
«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.
У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Их дружба – это зеркало реальности. Пример того, как все должно быть», – сказал Марино.
- «Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.
- Миранчук сыграл впервые с 22 января, забил гол и отдал ассист.
Источник: Calciomercato