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    Гендиректор «Аталанты»: «Дружба Миранчука и Малиновского – пример того, как все должно быть»

    Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино высказался об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

    «Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.

    У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Их дружба – это зеркало реальности. Пример того, как все должно быть», – сказал Марино.

    • 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
    • «Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.
    • Миранчук сыграл впервые с 22 января, забил гол и отдал ассист.

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    Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

    Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»

    Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии21
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      Рейтинг: +11475

      playsh 1 час назад

      Футболисты простые люди,зарабатывающие на хлеб своей игрой,поэтому понять друг друга им легко,в отличие от продажных политиков.

      0
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      Рейтинг: +14431

      житель СПб 2 часа назад

      Ну и хорошо, что хоть где-то сохранился разум в головах...

      1
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      Рейтинг: +11253

      Вомбат 2 часа назад

      Жаль, что в ведущих западных СМИ сейчас я таких статей не вижу. Доминирует русофобия. Но мы, русские, не должны отвечать озлоблением на озлобление. Мы больше не имеем права считать себя обиженными. Надо заканчивать военые действия как можно скорее.

      0
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      Рейтинг: +2632

      FRZZ 3 часа назад

      У Миранчука фамилия украинская, наверняка корни украинские.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11253

      Вомбат > FRZZ 2 часа назад

      Как и у большинства русских. А у большинства украинцев русские корни. Лидер СССР Хрущев был украинец по паспорту, лидер СССР Черненко по паспорту был русским.

      1
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      Рейтинг: +15

      Клаус 3 часа назад

      Когда и гол забил не праздновал.
      Как будто извинялся за всю российскую политику

      3
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      Рейтинг: +23655

      bset 5 часов назад

      Так и было бы, если бы не один пенсионер...

      7
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      Рейтинг: +12519

      Fusballer > bset 5 часов назад

      Зеленский не пенсионер.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4046

      sobaka120982 > Fusballer 4 часа назад

      Он п....раст марионеточный

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2632

      FRZZ > bset 3 часа назад

      Я бы добавил, пенсионер - маньяк.

      2
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      Рейтинг: +23655

      bset > Fusballer 3 часа назад

      Избранный в 2019 президент виноват в событиях 2014-15 годов? Что еще интересного расскажешь? Может еще расскажешь, почему неонацисты, как их наше государство называет, выбрали еврея в качестве своего руководителя?

      3
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      Рейтинг: +1053

      wobaekat > bset 3 часа назад

      Убеждать россиян в нацистском государственном характере украинцев выгодно нашему правительству, чтобы расчеловечить противника и оправдать агрессию.

      1
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      Рейтинг: +443

      Paladius > bset 3 часа назад

      Сразу оговорюсь, что я не поддерживаю военную операцию на Украине и считаю, что нужно договариваться дипломатическим путем! Любые военные действия это ужасно. Но в то же время поражает позиция запада, как под копирку. Все что говорит Россия ложь, что говорят США это истина. Такой подход в корне неправильный и приводит к военным обострениям. Неонацисты его не выбирали. Выбирал простой народ в надежде на то, что он наладит в том числе отношения с Россией и остановит войну на Донбасе, чего он не сделал и в связи с этим его рейтинг сильно упал. А в событиях 2014 года виноват запад, который накачивал майданных радикалов деньгами и несмотря на соглашение с Януковичем, тупо под угрозами выдавили его из страны.

      4
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      Рейтинг: +443

      Paladius > bset 2 часа назад

      Хотя если бы Янукович проявил жесткость и силовыми методами разогнал Майдан в 2014 году и не подписывал бы никаких соглашений с западом, всех последующих событий точно бы не произошло и были бы сохранены тысячи жизней! (мое предположение)

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      Рейтинг: +23655

      bset > Paladius 2 часа назад

      Нападение на соседа нивелирует просто все. Ни 8-летней войной нельзя оправдать, ни постоянним нападением США на страны Ближнего Востока. Мы вот показываем, как они плохие, а потом делаем также, показывая, что мы теперь тоже плохие. Зачем? А что касается Майдана, в конце 2013 он начал захлебываться. Все начали расходиться, а оставшихся Янукович показатель и жестко разогнал. Именно поэтому после этого вышли все. Именно из-за жестокости. Если бы он не применял силу, никакой революции не случилось бы.

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      Рейтинг: +23655

      bset > Paladius 2 часа назад

      Просто уже не получится сказать, а вот смотрите, какие они плохие - обстреливают города. Мы теперь такие же. Если ядерное оружие применим, не получится сказать "А вот США единственные, кто применил ядерное оружие"

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      Рейтинг: +443

      Paladius > bset 2 часа назад

      Я сразу написал, что против военной операции и за дипломатию! Но трудно вести диалог со стеной, какой выглядят страны запада. Они и сейчас изображают из себя пацифистов, но продолжают накачивать Украину оружием. Заметь никто из них не вступает в переговоры и не пытается наладить мирный диалог. Хотя для этого всего то нужно отодвинуть границы НАТО к краницам 1997 года и прописать обязанность не расширять НАТО на восток. Вроде мелочь по сравнению с военными действиями, но почему-то "мирная организация НАТО " и её члены этого не делают, а продолжают подливать масло в огонь!

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      Рейтинг: +443

      Paladius > bset 2 часа назад

      Да и политика двойных стандартов разлагает мир, когда НАТО и США бомбят Югославию в центре европы, признают Косово, бомбят Сирию, Ливию, Ирак, причем не разбирая мирное население или военных и все про это молчат и никто не вводит санкции против агресоров! Подумайте почему так происходит?

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      Рейтинг: +23655

      bset > Paladius 2 часа назад

      Все европейские лидеры высказывались за соблюдение минских соглашений, мягко говоря невыгодных для Украины. Чем не дипломатия? НАТО назад не захотели двигать, потому что страны восточной Европы просто боятся нападения. А сейчас забоятся еще больше. Мы сами двигаем границы к НАТО себе через агрессию. А если Украину захватим и продвинемся к границам НАТО, будем говорить, чтобы еще и Германию исключили, а то слишком близко?

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      Рейтинг: +443

      Paladius > bset 1 час назад

      Минские соглашения просто писулька, такая же как подписал Янукович в 2014г., которая не исполнялась и не собиралась исполняться Украиной о чем они открыто заявляли и подтверждали своими действиями на Донбасе. Но за их неисполнение почему то постоянно страдала Россия и была виновата, в их невыполнении. Какую агрессию мы совершали с 1990 года? В 1994 году в НАТО приняли решение о принятии бывших республик СССР и государств-членов Организации Варшавского договора. в марте 2004 года, в блок вошли сразу 7 государств: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. в апреле 2008 года было принято решение о принятии в НАТО Хорватии и Албании. В 2016 Черногория, в 2018 Македонии. Кому из них и когда Россия угрожала?

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      Рейтинг: +443

      Paladius > bset 1 час назад

      Подумайте кого и от кого защищает эта "мирная дружеская организация НАТО" во главе с США и для каких целей она была создана? У них в документах четко прописаны внешние угрозы Россия и Китай. Они этого даже не скрывают. И почитай историю, сколько военных и боевых действий за всю историю проводилось на территории США? Правильно ноль! Они всегда наблюдают со стороны и бомбят страны на других континентах в том числе при помощи союзников по Нато в истории много тому подтверждений! А потом дают кредиты в виде фантиков-доларов этим же пострадавшим странам. Тупо бабки и им глубоко плевать на жизни людей и права человека!

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