Гендиректор «Аталанты»: «Дружба Миранчука и Малиновского – пример того, как все должно быть»

Футболисты простые люди,зарабатывающие на хлеб своей игрой,поэтому понять друг друга им легко,в отличие от продажных политиков.
Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино высказался об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.
«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.
У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Их дружба – это зеркало реальности. Пример того, как все должно быть», – сказал Марино.
- 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
- «Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.
- Миранчук сыграл впервые с 22 января, забил гол и отдал ассист.
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Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»
Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»
Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист