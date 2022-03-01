Гендиректор «Аталанты»: «Дружба Миранчука и Малиновского – пример того, как все должно быть»

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино высказался об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.

У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Их дружба – это зеркало реальности. Пример того, как все должно быть», – сказал Марино.

«Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.

Миранчук сыграл впервые с 22 января, забил гол и отдал ассист.

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