Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Эта тема легко оспаривается в суде. На каком основании нас лишили флага? Кто они такие?»

Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Эта тема легко оспаривается в суде. На каком основании нас лишили флага? Кто они такие?»

27 февраля 2022, 22:46
9

Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал решение ФИФА относительно сборной России. Она будет выступать, но в нейтральном статусе.

«Господа из ФИФА могут заявлять, что хотят, но надо понять, какова позиция РФС. Эта тема довольно легко оспаривается, можно подать протест в CAS и попытаться оспорить, только Арбитражный суд может вынести иное решение. Я не вижу аргументации, на каком основании ФИФА может лишить нас флага? Кто они такие? Конечно, это уважаемая организация, которая управляет всеми правилами, тенденциями, календарями и всем-всем-всем в футболе, но лишать национальных символов, формы и другой атрибутики – это не решение Международной федерации.

При этом это решение среднее, которое должно устроить все стороны – вроде бы и санкции применили, но и команду не устранили. Но окончательное слово за РФС – будут оспаривать или нет. Я бы оспорил», – сказал Свищев.

  • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
  • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.

Еще по теме:
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России 4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1645991480
В каком суде? Их решение будет вполне определенным.
Ответить
Bozigit
1645992135
К сожалению нам придется с этим мириться
Ответить
Roma56
1645992541
Сколько популистских высказываний, где он это оспаривать собрался? с кем? Какие реальные шансы сейчас что то оспорить? Лишь бы пальцы растопырить...
Ответить
alex1951
1645994685
Слышь,Свищ! Ты депутат ,слуга народа... Тебе ли не знать,что в энтом мире все продается и все покупается - и на каждом стоит цена.....вот и думай ,вам не привыкать! Народ ждет.....
Ответить
paracetamol
1645998034
Надо с этими ФИФАми и УЕФАми заканчивать. И, главное, ни копейки им и ни кубометра газа!
Ответить
DeStar
1646000870
ага) кто устроил все это тот и танцует девушку фифа может прост сказать - не хотите, не играйте, и без вас нормально будет.
Ответить
Главные новости
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
2
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
5
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
12
Все новости
Все новости
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
12
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
8
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
10
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
20
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+