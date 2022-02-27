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    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Эта тема легко оспаривается в суде. На каком основании нас лишили флага? Кто они такие?»

    Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал решение ФИФА относительно сборной России. Она будет выступать, но в нейтральном статусе.

    «Господа из ФИФА могут заявлять, что хотят, но надо понять, какова позиция РФС. Эта тема довольно легко оспаривается, можно подать протест в CAS и попытаться оспорить, только Арбитражный суд может вынести иное решение. Я не вижу аргументации, на каком основании ФИФА может лишить нас флага? Кто они такие? Конечно, это уважаемая организация, которая управляет всеми правилами, тенденциями, календарями и всем-всем-всем в футболе, но лишать национальных символов, формы и другой атрибутики – это не решение Международной федерации.

    При этом это решение среднее, которое должно устроить все стороны – вроде бы и санкции применили, но и команду не устранили. Но окончательное слово за РФС – будут оспаривать или нет. Я бы оспорил», – сказал Свищев.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

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    Источник: Metaratings

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    27.02.2022 22:46
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11471

      DeStar 2 часа назад

      ага) кто устроил все это тот и танцует девушку
      фифа может прост сказать - не хотите, не играйте, и без вас нормально будет.

      0
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      Рейтинг: +15630

      paracetamol 3 часа назад

      Надо с этими ФИФАми и УЕФАми заканчивать. И, главное, ни копейки им и ни кубометра газа!

      0
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      Рейтинг: +796

      Roma56 > paracetamol 3 часа назад

      а ты уточни кому надо? тебе? или этому депутату? или титульному спонсору?

      0
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      Рейтинг: +796

      Roma56 > paracetamol 3 часа назад

      и что подразумевается под словом "заканчивать"?

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      Рейтинг: +10529

      alex1951 4 часа назад

      Слышь,Свищ!
      Ты депутат ,слуга народа...
      Тебе ли не знать,что в энтом мире все продается и все покупается - и на каждом стоит цена.....вот и думай ,вам не привыкать! Народ ждет.....

      2
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      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky 4 часа назад

      Так давай депутат,толкайте чиновников РФС,у Вас меньше месяца осталось,и у нас тоже,как болельщиков.А то,только бла-бла-бла!!!

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      Рейтинг: +796

      Roma56 5 часов назад

      Сколько популистских высказываний, где он это оспаривать собрался? с кем? Какие реальные шансы сейчас что то оспорить? Лишь бы пальцы растопырить...

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      Рейтинг: +1447

      Bozigit 5 часов назад

      К сожалению нам придется с этим мириться

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      Рейтинг: +12467

      Fusballer 5 часов назад

      В каком суде? Их решение будет вполне определенным.

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      Рейтинг: +10529

      alex1951 > Fusballer 4 часа назад

      ....и повели меня на суд,
      а судья яйцами трясут: червонцы...червонцы.....)))

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