Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Эта тема легко оспаривается в суде. На каком основании нас лишили флага? Кто они такие?»

Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал решение ФИФА относительно сборной России. Она будет выступать, но в нейтральном статусе.

«Господа из ФИФА могут заявлять, что хотят, но надо понять, какова позиция РФС. Эта тема довольно легко оспаривается, можно подать протест в CAS и попытаться оспорить, только Арбитражный суд может вынести иное решение. Я не вижу аргументации, на каком основании ФИФА может лишить нас флага? Кто они такие? Конечно, это уважаемая организация, которая управляет всеми правилами, тенденциями, календарями и всем-всем-всем в футболе, но лишать национальных символов, формы и другой атрибутики – это не решение Международной федерации.

При этом это решение среднее, которое должно устроить все стороны – вроде бы и санкции применили, но и команду не устранили. Но окончательное слово за РФС – будут оспаривать или нет. Я бы оспорил», – сказал Свищев.