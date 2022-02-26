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  • Гаврилов: «Мне без разницы матч «Спартак» – ЦСКА. Англия, Германия, Испания – вот это интересно»

Гаврилов: «Мне без разницы матч «Спартак» – ЦСКА. Англия, Германия, Испания – вот это интересно»

26 февраля 2022, 16:56
2

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не будет смотреть матч 19-го тура РПЛ против ЦСКА. Ему интереснее другие чемпионаты.

«Никаких ожиданий от игры «Спартака» нет. Сейчас по телевизору особо смотреть нечего, урывками смотрел «Нижний Новгород»«Урал», потом просто выключил. Зашeл увидеть только результат. Мне достаточно было пяти минут, чтобы понять, что игроки представляют из себя.

Да какое дерби? Мне интересны матчи «Боруссии», другие матчи. Урывками смотрел «Бетис»«Зенит», но скоро у «Бетиса» важнейший матч с «Севильей» в чемпионате. Здесь они играли третьим-четвeртым составом, нужно было сохранить результат.

На матч «Спартак» — ЦСКА мне без разницы. Сегодня будет чемпионат Испании, Германии, Англии. Вот это интересно. Не могу смотреть больше пяти минут, когда непонятно, что люди делают на поле. Я вижу, что футболист бежит и не понимает, нужно ли ему туда бежать. Когда игрок не может мяч передать на два-три метра… о чeм говорить?» – сказал Гаврилов.

  • Матч начнется в 19:00 по Москве.
  • ЦСКА в случае победы поднимется на 3-е место.
  • «Спартак» в любом случае останется 9-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (2)
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Урия Гип
1645885787
Поведал своё мнение рекордсмен по неточным передачам 1982 года.
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Soccerdealer63
1645903645
Помню игруЮрия... Особенно ТУ САМУЮ, когда они вдвоём с Черенковыс Асто Виллу в Англии деклассировали)))) Да (читаюниже скептиков), у него были провальные игры... То ли юухал, то ли ленился)))) Я его то ненавидел, то обожествлял))) НО! ВСЕГДА БЫЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО ГАВРИЛОВ УМЕЕТ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ, КОГДА ЗАХОЧЕТ))) Его мнение - мнение человека высшей компетенцииив футболе))) Гаскойна помните?ГЕНИЙ! А сегодня его фото не видели? УРОД, БОМЖ ВОНЮЧИЙ, АЛКАШ БЕЗВОЗВРАТНЫЙ...УВЫ... Но, однако, и его мнение повесомее мнений многих чисто выбритых будет)))
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