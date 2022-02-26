Гаврилов: «Мне без разницы матч «Спартак» – ЦСКА. Англия, Германия, Испания – вот это интересно»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не будет смотреть матч 19-го тура РПЛ против ЦСКА. Ему интереснее другие чемпионаты.

«Никаких ожиданий от игры «Спартака» нет. Сейчас по телевизору особо смотреть нечего, урывками смотрел «Нижний Новгород» — «Урал», потом просто выключил. Зашeл увидеть только результат. Мне достаточно было пяти минут, чтобы понять, что игроки представляют из себя.

Да какое дерби? Мне интересны матчи «Боруссии», другие матчи. Урывками смотрел «Бетис» — «Зенит», но скоро у «Бетиса» важнейший матч с «Севильей» в чемпионате. Здесь они играли третьим-четвeртым составом, нужно было сохранить результат.

На матч «Спартак» — ЦСКА мне без разницы. Сегодня будет чемпионат Испании, Германии, Англии. Вот это интересно. Не могу смотреть больше пяти минут, когда непонятно, что люди делают на поле. Я вижу, что футболист бежит и не понимает, нужно ли ему туда бежать. Когда игрок не может мяч передать на два-три метра… о чeм говорить?» – сказал Гаврилов.