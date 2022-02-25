Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей успешности.

«Нужно понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы быть конкурентоспособным на самом высоком уровне.

Это непросто, но в моем случае кажется, что все легко. Потому что есть статистика, годами говорящая сама за себя. Мне не нужно напоминать, что я очень хорош, – есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения.

Вот почему я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю, помогаю команде как в сборной, так и в «Манчестер Юнайтед», и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – сказал 37-летний португалец.