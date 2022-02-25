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  • Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

25 февраля 2022, 16:29
12

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей успешности.

«Нужно понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы быть конкурентоспособным на самом высоком уровне.

Это непросто, но в моем случае кажется, что все легко. Потому что есть статистика, годами говорящая сама за себя. Мне не нужно напоминать, что я очень хорош, – есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения.

Вот почему я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю, помогаю команде как в сборной, так и в «Манчестер Юнайтед», и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – сказал 37-летний португалец.

  • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа прошлого года.
  • Он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах после возвращения.

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Источник: DAZN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Inkvizitor@
1645797939
Щас бы поменять местами заголовок и как будто он сказал провакацинно ....
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Guinnesss
1645803263
Говно ты!
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BRAZILES
1645803405
ненужно об этом кричать ---что ты звезда ты будеш отмечен в своей эпохе --будь поскромнее чудрило
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Чоткар Патыр
1645804281
да он и в свои 37 лучше многих играет
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SuperNils
1645804638
Дзюба: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть ролик, говорящий сам за себя»
Ответить
Plyash
1645804834
Роналду,ты,часом, не нарцисс? В зеркало не дрочишь?
Ответить
Fancyfall
1645806329
ты хорош до сих пор, а кто думает иначе просто завидует) но на самом деле, факты есть факты.
Ответить
Stavr007
1645810484
ну как бы по факту, наши в 37 лет сидят-пердят 10 лет(утрирую) на матч тв в роли "экспердов" , а этот до сих пор очень хорош для своего возвраста
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