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    Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей успешности.

    «Нужно понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы быть конкурентоспособным на самом высоком уровне.

    Это непросто, но в моем случае кажется, что все легко. Потому что есть статистика, годами говорящая сама за себя. Мне не нужно напоминать, что я очень хорош, – есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения.

    Вот почему я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю, помогаю команде как в сборной, так и в «Манчестер Юнайтед», и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – сказал 37-летний португалец.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа прошлого года.
    • Он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах после возвращения.

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    Источник: DAZN

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    25.02.2022 16:29
    Комментарии13
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      Рейтинг: +148

      Stavr007 7 часов назад

      ну как бы по факту, наши в 37 лет сидят-пердят 10 лет(утрирую) на матч тв в роли "экспердов" , а этот до сих пор очень хорош для своего возвраста

      1
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      Рейтинг: +11377

      playsh > Stavr007 7 часов назад

      Да кто же спорит,игрок классный до сих пор,просто скромнее надо быть.Взрослый дядя уже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3126

      Fancyfall 8 часов назад

      ты хорош до сих пор, а кто думает иначе просто завидует) но на самом деле, факты есть факты.

      1
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      Рейтинг: +11377

      playsh 8 часов назад

      Роналду,ты,часом, не нарцисс? В зеркало не дрочишь?

      1
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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL > playsh 8 часов назад

      а ты случайно не завистник?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11377

      playsh > FENIX-SL 7 часов назад

      Случайно мимо проходи.

      0
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      Рейтинг: +988

      SuperNils 8 часов назад

      Дзюба: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть ролик, говорящий сам за себя»

      3
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      Рейтинг: +16

      Чоткар Патыр 9 часов назад

      да он и в свои 37 лучше многих играет

      3
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      Рейтинг: +264

      BRAZILES 9 часов назад

      ненужно об этом кричать ---что ты звезда ты будеш отмечен в своей эпохе --будь поскромнее чудрило

      2
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      Рейтинг: +286

      Guinnesss 9 часов назад

      Говно ты!

      1
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      Рейтинг: +83

      Inkvizitor@ 10 часов назад

      Щас бы поменять местами заголовок и как будто он сказал провакацинно ....

      0
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 10 часов назад

      Роналду, статистику нужно подтверждать каждой игрой. А не жить воспоминаниями.
      Физически Роналду сильно сдал. Нет ни скорости, ни мощи. Пора на пенсию, не нужно превращать себя в посмешище.

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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL > Cleaner 8 часов назад

      ахахахахахахахахахахахахахах
      клоунишь здраво

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