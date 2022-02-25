Колосков – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Чеферин не смог проявить волю»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Это решение принято вопреки уставу УЕФА и регламентов европейских клубных соревнований. Ни в одном из документов не прописано принятие таких решений на основании действий или бездействий национальных ассоциаций.

РФС не нарушил никаких своих обязательств, которые предусмотрены уставом. РФС в состоянии обеспечить безопасность как в Питере, так и в Москве на стадионе «Спартака». На территории РФ не ведется военных действий. Если бы УЕФА указал причину, сославшись на пункт регламента или устава, тогда можно было бы комментировать.

Это решение, с одной стороны, чисто политическое и спортивно-политическое. Политическое связано с давлением УЕФА, Евросоюза Европарламента на Чеферина. Здесь очевидно, что Чеферин не смог проявить волю. Спортивно-политическое решение.

Финал Лиги Чемпионов подразумевает игру двух команд, и уже некоторые клубы английские сказали, что не поедут в Петербург. Глава УЕФА оказался в безвыходной ситуации», – сказал Колосков.

Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.

Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».

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