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    Колосков – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Чеферин не смог проявить волю»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

    «Это решение принято вопреки уставу УЕФА и регламентов европейских клубных соревнований. Ни в одном из документов не прописано принятие таких решений на основании действий или бездействий национальных ассоциаций.

    РФС не нарушил никаких своих обязательств, которые предусмотрены уставом. РФС в состоянии обеспечить безопасность как в Питере, так и в Москве на стадионе «Спартака». На территории РФ не ведется военных действий. Если бы УЕФА указал причину, сославшись на пункт регламента или устава, тогда можно было бы комментировать.

    Это решение, с одной стороны, чисто политическое и спортивно-политическое. Политическое связано с давлением УЕФА, Евросоюза Европарламента на Чеферина. Здесь очевидно, что Чеферин не смог проявить волю. Спортивно-политическое решение.

    Финал Лиги Чемпионов подразумевает игру двух команд, и уже некоторые клубы английские сказали, что не поедут в Петербург. Глава УЕФА оказался в безвыходной ситуации», – сказал Колосков.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».
    • Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Песков – о переносе финала ЛЧ: «Жаль. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия»

    Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

    Дюков: «Перенос финала Лиги чемпионов из России – политическое решение»

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2022 13:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Колосков , рождённый в 1941 году , объяснил бы как относишься к тому , что русские солдаты убивают украинцев ?
      Вот где БЕЗУМИЕ , а можно "мыло" про давление на УЕФА.

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      Рейтинг: +4864

      TOMSON > Alekxei Z. 11 часов назад

      Путин вроде очень четко и очень долго объяснял почему это происходит. Не думаю что вам объяснит кто-то лучше чем Путин.

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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. > TOMSON 11 часов назад

      Вопрос в том , что кто ещё верит этому персонажу ?
      Он Донбасс освобождает или Украину всю завоёвывает ?
      Всем это ещё аукнется.
      Кому-то Гаагой , а кому-то позором и чувством вины на долгие годы.

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      Рейтинг: +4864

      TOMSON > Alekxei Z. 11 часов назад

      Ну чувство вины после дома профсоюзов на Украине же никого не убило? А крики про Маскалей и желание их убивать?
      Украина сама довела до этого всего. И в этом вопросе я верю своему призиденту, тк у меня есть подтверждение его словам от живых людей.
      А на счёт завоевания всей Украины… Уже же давали шанс вроде в 14году после 2х котлов.. И чем это закончилось? Подписали обязательства и забили на них?

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