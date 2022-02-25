Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Ощущение не из приятных. Мы вынуждены смириться с обстоятельствами»

Глава оргкомитета финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА перенести матч в Париж.

«У нас только сожаление по этому поводу. Готовились долгие месяцы, уверены, что финал прошел бы в Санкт-Петербурге блестяще. Старались выполнять все требования, предъявленные к сложному мероприятию, поэтому можем только поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке. Это большое количество людей.

Ощущение, бесспорно, не из приятных. Действительно, каждое мероприятие, которое делаешь, немножко твое детище. Мы вынуждены смириться с обстоятельствами», – сказал Сорокин.

Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.

Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».

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