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    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Ощущение не из приятных. Мы вынуждены смириться с обстоятельствами»

    Глава оргкомитета финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА перенести матч в Париж.

    «У нас только сожаление по этому поводу. Готовились долгие месяцы, уверены, что финал прошел бы в Санкт-Петербурге блестяще. Старались выполнять все требования, предъявленные к сложному мероприятию, поэтому можем только поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке. Это большое количество людей.

    Ощущение, бесспорно, не из приятных. Действительно, каждое мероприятие, которое делаешь, немножко твое детище. Мы вынуждены смириться с обстоятельствами», – сказал Сорокин.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».
    • Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Песков – о переносе финала ЛЧ: «Жаль. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия»

    Колосков – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Чеферин не смог проявить волю»

    Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2022 13:23
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