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    Круговой: «С «Бетисом» можно играть. А если поймать свою игру, то и с любой командой можно»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мне кажется, что сегодня получилось всe, кроме забитых голов. В обороне сыграли качественно, в атаке были моменты, чтобы забить. Но удача сегодня была не на нашей стороне. Обидно, что мы проиграли сегодня и не прошли дальше.

    План «Зенита» на игру? Мы и дома с «Бетисом» хорошо играли, за исключением 20 минут, когда провалились. Считаю, что с такой командой можно играть, а если поймать свою игру, то и с любой командой можно играть.

    Почему не получились первые 20 минут матча в Санкт-Петербурге? Возможно, не хватило игрового тонуса, потому что у «Бетиса» сейчас идет сезон, а у нас была первая игра после трех месяцев паузы. Возможно, это, а может, просто не настроились на игру. Много факторов.

    Главное, что после 0:2 мы смогли отыграться и играть в свой футбол, — сказал Круговой.

    • «Зенит» завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Бетису» по сумме 2-х матчей.
    • Команда лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2022 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +815

      Пельш 1 15 часов назад

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