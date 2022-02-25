Круговой: «С «Бетисом» можно играть. А если поймать свою игру, то и с любой командой можно»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, что сегодня получилось всe, кроме забитых голов. В обороне сыграли качественно, в атаке были моменты, чтобы забить. Но удача сегодня была не на нашей стороне. Обидно, что мы проиграли сегодня и не прошли дальше.

План «Зенита» на игру? Мы и дома с «Бетисом» хорошо играли, за исключением 20 минут, когда провалились. Считаю, что с такой командой можно играть, а если поймать свою игру, то и с любой командой можно играть.

Почему не получились первые 20 минут матча в Санкт-Петербурге? Возможно, не хватило игрового тонуса, потому что у «Бетиса» сейчас идет сезон, а у нас была первая игра после трех месяцев паузы. Возможно, это, а может, просто не настроились на игру. Много факторов.

Главное, что после 0:2 мы смогли отыграться и играть в свой футбол, — сказал Круговой.