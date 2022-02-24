Банк ВТБ после введения санкций отдал пакет акций «Динамо»

Какое совпадение! И именно в тот день. когда против них ввели санкции! Кто бы мог подумать?
Московское «Динамо» объявило, что Банк ВТБ перестал быть владельцем клуба.
«В течение минувших трех лет ПАО Банк ВТБ осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в «Динамо».
За это время профильными специалистами была создана и запущена эффективная модель менеджмента клуба, сформирован отвечающий самым высоким требованиям кадровый состав, полностью выстроено спортивное направление, связанное с главной командой, обеспечено финансирование Академии «Динамо» имени Льва Яшина, на новый уровень выведены такие направления как коммерция, маркетинг, коммуникационная и медийная составляющие.
Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития.
Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».
Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», – говорится в официальном заявлении.
- Против Банка ВТБ введены санкции со стороны Великобритании и США.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.
«Хороший парень»: Линекер похвалил Смолова за пост «Нет войне»
«Динамо» отменило пресс-конференцию Шварца, посвященную возобновлению РПЛ