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Банк ВТБ после введения санкций отдал пакет акций «Динамо»

24 февраля 2022, 22:18
4

Московское «Динамо» объявило, что Банк ВТБ перестал быть владельцем клуба.

«В течение минувших трех лет ПАО Банк ВТБ осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в «Динамо».

За это время профильными специалистами была создана и запущена эффективная модель менеджмента клуба, сформирован отвечающий самым высоким требованиям кадровый состав, полностью выстроено спортивное направление, связанное с главной командой, обеспечено финансирование Академии «Динамо» имени Льва Яшина, на новый уровень выведены такие направления как коммерция, маркетинг, коммуникационная и медийная составляющие.

Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития.

Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», – говорится в официальном заявлении.

  • Против Банка ВТБ введены санкции со стороны Великобритании и США.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ после 18 туров.

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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ПРАВДИВЫЙ
1645731009
Типа, мы своё взяли-украли, что осталось ваше. Кирдык динаме.
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ВетеR
1645733165
И это только начало
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BRO_football
1645735712
Какое совпадение! И именно в тот день. когда против них ввели санкции! Кто бы мог подумать?
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