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    Одоевский, Круговой, Дзюба и Алберто – в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

    Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Зенита» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Руйбаль, Фекир, Каналес, Жозе.

    Запасные: Роблес, Браво, Бартра, Руис, Руанми, Иглесиас, Тельо, Карвалью, Хоакин, Сабали.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто, Дзюба, Малком.

    Запасные: Кержаков, Караваев, Мостовой, Бязров, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев, Ракицкий.

    • «Бетис» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: сайт УЕФА

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    24.02.2022 21:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +59332

      portero 4 часа назад

      жаль Дзюбу поставил в старт, устал уже Артёмка....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1310

      ZENIT-59 5 часов назад

      Нашим будет психологически тяжело играть по понятным причинамПо этим же причинам Ракитский играть не сможет.Всё пкчально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13421

      Skull_Boy 5 часов назад

      У Семака не стоит задача выиграть ЛЕ, так что слив игры и вперёд Бетис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      Форвард 79 5 часов назад

      Зенит, только победа!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 5 часов назад

      Надо же Одоевского поставил.... поймать кураж парню!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 5 часов назад

      Одоевский! Любопытно, как он в итоге сыграет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +829

      lysenkoff 5 часов назад

      Эксперементировать с центром обороны в таком матче, да збс
      "Сантос, Чистяков, Барриос"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4861

      TOMSON > lysenkoff 5 часов назад

      Не думаю что Ракицкий способен сегодня играть

      2
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      Рейтинг: +13771

      ilichkadr 6 часов назад

      Ракицкий, Караваев в запасе?

      0
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      Рейтинг: +59332

      portero > ilichkadr 5 часов назад

      Ярика нехрен выпускать, хватит напривозил ...

      1
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