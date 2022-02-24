Одоевский, Круговой, Дзюба и Алберто – в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Зенита» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Руйбаль, Фекир, Каналес, Жозе.
Запасные: Роблес, Браво, Бартра, Руис, Руанми, Иглесиас, Тельо, Карвалью, Хоакин, Сабали.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Караваев, Мостовой, Бязров, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев, Ракицкий.
- «Бетис» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.
Источник: сайт УЕФА