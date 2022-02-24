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    Глава Шведского футбольного союза: «Нет никакого желания проводить стыковой матч в России. Это немыслимо»

    Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон высказался о проведении стыковых матчей ЧМ-2022 в России на фоне начала спецоперации в Украине.

    «Матч с Россией в стыках возможен. Но из-за чувств, которые мы испытали, проснувшись утром, почти немыслимо, что через несколько недель мы сыграем футбольный матч в России.

    Судя по тому, что происходит, на сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России», – заявил Карл-Эрик Нильссон.

    • В полуфинале россияне встретятся с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве.

    Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

    Источник: Reuters

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    24.02.2022 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1985

      serglider 6 часов назад

      Из области футбольной фантастики: УЕФА оставляет свое решение в силе. Польша, Чехия и Швеция бойкотируют стыковые матчи на территории России, им засчитывается техническое поражение и мы едем на ЧМ)))

      0
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      Рейтинг: +13469

      Dominator777 6 часов назад

      Сученок скандинавский...

      0
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      Рейтинг: +4997

      Каратель 9 часов назад

      Неглава Нешведского Нефутбольного Несоюза: «Нет никакого желания слушать бред визжащей собаки из Швеции . Это немыслимо»

      0
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Заскулил и нытики и лицемеры! Да что вы что пшеки просто зассал и и можете пролететь мимо ЧМ. Вот и скулите. А твои аргументы это проявление лицемерия.

      0
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      Рейтинг: +1208

      VikNMar 10 часов назад

      Россия еще Бздеников не отодрала , а Шведы уже обосрались ...

      2
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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 10 часов назад

      Не проводите! Соглашайтесь на техническое поражение и проблемы нет.

      2
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      Рейтинг: +31669

      oyabun 12 часов назад

      Избирательная слепота какая то у подобных заявителей.

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      Рейтинг: +28421

      silver29 13 часов назад

      Эти поборники прав человека, 8 лет не замечали факельных шествий нацистов, артобстрелов из систем залпового огня, авиаударов по городам вшивиками всу, а тут заныли.

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