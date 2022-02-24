Глава Шведского футбольного союза: «Нет никакого желания проводить стыковой матч в России. Это немыслимо»

Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон высказался о проведении стыковых матчей ЧМ-2022 в России на фоне начала спецоперации в Украине.

«Матч с Россией в стыках возможен. Но из-за чувств, которые мы испытали, проснувшись утром, почти немыслимо, что через несколько недель мы сыграем футбольный матч в России.

Судя по тому, что происходит, на сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России», – заявил Карл-Эрик Нильссон.

В полуфинале россияне встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве.

Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)